В ЕС пошутили, что Армения может стать «следующей Молдавией»

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) не исключили, что Армения может стать новым кандидатом в члены ЕС, пишет Politico. Один из европейских чиновников пошутил в разговоре с изданием, что закавказская республика, возможно, «следующая Молдавия». Кишинев с 2014 года является ассоциированным членом Евросоюза, а в июне 2024 года стартовали официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.

Как отмечает издание, расширение сотрудничества с Ереваном и соседним Баку после того, как между ними установился мир, может принести Брюсселю дополнительный бонус в виде улучшения отношений с Анкарой.

Кроме того, без Армении и также Азербайджана невозможно полностью реализовать проект «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Он должен стать модернизированной версии Шелкового пути, соединявшего в прошлом Европу и Азию, и альтернативой контролируемому Россией Северному маршруту, пишет Politico.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Средний коридор», соединяет Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Он представляет собой мультимодальный маршрут, по которому грузы перемещаются с использованием железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.

Согласно прогнозу европейцев, объем перевозок по этому маршруту уже вырос с 2022 года в 4 раза, а к концу десятилетия он может утроиться при должном финансировании.

Перспективы проекта стали одной из тем Третьего экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия», который прошел на днях в Ташкенте. В нем участвовали комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос и комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества Йозеф Сикел. В кулуарах форума еврочиновники активно общались с делегациями из Армении и Азербайджана, обращает внимание Politico.