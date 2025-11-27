 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В ЕС пошутили, что Армения может стать «следующей Молдавией»

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

В Европейском союзе (ЕС) не исключили, что Армения может стать новым кандидатом в члены ЕС, пишет Politico. Один из европейских чиновников пошутил в разговоре с изданием, что закавказская республика, возможно, «следующая Молдавия». Кишинев с 2014 года является ассоциированным членом Евросоюза, а в июне 2024 года стартовали официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.

Как отмечает издание, расширение сотрудничества с Ереваном и соседним Баку после того, как между ними установился мир, может принести Брюсселю дополнительный бонус в виде улучшения отношений с Анкарой.

Россия впервые с 1990-х отправила Армении зерно поездом через Азербайджан
Общество
Фото:Минтранс России

Кроме того, без Армении и также Азербайджана невозможно полностью реализовать проект «Средний коридор» (Транскаспийский международный транспортный маршрут). Он должен стать модернизированной версии Шелкового пути, соединявшего в прошлом Европу и Азию, и альтернативой контролируемому Россией Северному маршруту, пишет Politico.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или «Средний коридор», соединяет Китай и Европу через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан и Грузию. Он представляет собой мультимодальный маршрут, по которому грузы перемещаются с использованием железнодорожного, морского и автомобильного транспорта.

Согласно прогнозу европейцев, объем перевозок по этому маршруту уже вырос с 2022 года в 4 раза, а к концу десятилетия он может утроиться при должном финансировании.

Перспективы проекта стали одной из тем Третьего экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия», который прошел на днях в Ташкенте. В нем участвовали комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос и комиссар ЕС по вопросам международного сотрудничества Йозеф Сикел. В кулуарах форума еврочиновники активно общались с делегациями из Армении и Азербайджана, обращает внимание Politico.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Ереван Баку ЕС «Шелковый путь» транспортный коридор Ташкент
Материалы по теме
В МИД Армении заявили, что сейчас нет повестки выхода из ОДКБ
Политика
Пашинян опроверг данные о планах Еревана отказаться от российского зерна
Экономика
Ереван опроверг сообщения об аренде «Маршрута Трампа» на 99 лет
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 17:51 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 17:51
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Путин объяснил разницу подходов на Западе к переговорам по Украине Политика, 18:11
Фактор климата: какой экономический эффект дают прогнозы погоды Национальные проекты, 18:10
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:05
Продажу билетов на Олимпиаду-2026 ограничили из-за проблем с транспортом Спорт, 18:01
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
В России объем выданных автокредитов за год сократился почти на 40% Авто, 17:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео Общество, 17:51
Что сказал Путин о мирном плане по Украине. Главное Политика, 17:51
ЦБ оставил официальный курс доллара на 28 ноября ниже ₽79 Инвестиции, 17:47
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42
Названы самые популярные пикапы с пробегом в России и цены на них Авто, 17:37
Как подтвердить фактическое принятие жилья по наследству. Разъяснение ВС Недвижимость, 17:33
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29