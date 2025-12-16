В парламенте Армении исключили планы по вступлению в НАТО

Фото: parliament_armenia / Telegram

Армения не намерена вступать в НАТО, а формат ее взаимодействия с альянсом не предполагает физического присутствия структуры альянса на территории страны, заявил председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания Армении Саргис Ханданян, передает Armenpress.

«Присутствия НАТО в Армении не может быть, потому что, во-первых, у Армении нет амбиций вступить в НАТО», — сказал Ханданян, уточнив, что существующее сотрудничество носит ограниченный и невоенный характер.

Отношения Армении и НАТО начались в 1992 году после присоединения республики к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму пришел Совет евроатлантического партнерства, объединяющий всех союзников и стран-партнеров в Евро-Атлантическом регионе. С 1994 года Армения принимает участие в программе «Партнерство ради мира». Военнослужащие республики участвовали в миссиях альянса в Ираке и Афганистане, принимали активное участие в операции под руководством НАТО в Косово.

Ханданян также отверг связь возможного присутствия НАТО с совместным проектом Армении и США TRIPP (англ. Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). По словам Ханданяна, программа реализуется в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия с согласованными третьими сторонами и касается исключительно инфраструктурного сотрудничества.

Ереван неоднократно заявлял об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

В октябре Армения и США договорились углублять партнерство в оборонной сфере, решение было принято по итогам встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в Вашингтоне.

Папикян и Колби обсудили долгосрочные институциональные проекты, совместные инициативы в военном образовании и оборонных реформах. Армения третий год подряд проводит с США учения Eagle Partner, в том числе с акцентом на медицинскую эвакуацию миротворцев. В январе 2025 года Вашингтон и Ереван подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Кремль отмечал, что сотрудничество с США — право Армении. «США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — добавил тогда представитель российского президента Дмитрий Песков.