 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Политика⁠,
0

В парламенте Армении исключили планы по вступлению в НАТО

Фото: parliament_armenia / Telegram
Фото: parliament_armenia / Telegram

Армения не намерена вступать в НАТО, а формат ее взаимодействия с альянсом не предполагает физического присутствия структуры альянса на территории страны, заявил председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания Армении Саргис Ханданян, передает Armenpress.

«Присутствия НАТО в Армении не может быть, потому что, во-первых, у Армении нет амбиций вступить в НАТО», — сказал Ханданян, уточнив, что существующее сотрудничество носит ограниченный и невоенный характер.

Отношения Армении и НАТО начались в 1992 году после присоединения республики к Совету североатлантического сотрудничества. На смену этому форуму пришел Совет евроатлантического партнерства, объединяющий всех союзников и стран-партнеров в Евро-Атлантическом регионе.

С 1994 года Армения принимает участие в программе «Партнерство ради мира». Военнослужащие республики участвовали в миссиях альянса в Ираке и Афганистане, принимали активное участие в операции под руководством НАТО в Косово.

Ханданян также отверг связь возможного присутствия НАТО с совместным проектом Армении и США TRIPP (англ. Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). По словам Ханданяна, программа реализуется в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия с согласованными третьими сторонами и касается исключительно инфраструктурного сотрудничества.

Армения выразила надежду на укрепление сотрудничества с НАТО
Политика

Ереван неоднократно заявлял об отсутствии планов по вступлению в НАТО.

В октябре Армения и США договорились углублять партнерство в оборонной сфере, решение было принято по итогам встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Элбриджа Колби в Вашингтоне.

Папикян и Колби обсудили долгосрочные институциональные проекты, совместные инициативы в военном образовании и оборонных реформах. Армения третий год подряд проводит с США учения Eagle Partner, в том числе с акцентом на медицинскую эвакуацию миротворцев. В январе 2025 года Вашингтон и Ереван подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Кремль отмечал, что сотрудничество с США — право Армении. «США особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И как раз в контексте этих действий наоборот Соединенные Штаты, конечно, пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — добавил тогда представитель российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Армения НАТО США

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ
Политика
Почему Армения и ЕС изменили стратегические приоритеты сотрудничества
Политика
ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 18:56
Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:07
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером Бизнес, 19:07
А7 установила рекорд по скорости денежных переводов в КНР Отрасли, 19:01
Т-банк и «Сбер» запустили межбанковские переводы по QR-коду Радио, 18:57
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру Спорт, 18:53
Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле Экономика, 18:46
Протаранивший на машине толпу фанатов «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы Спорт, 18:42
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
На экс-заводе Mitsubishi собрали 10 тыс. кроссоверов Haval M6 по полному циклу Авто, 18:39
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 18:37
Адвокат Лурье расплакалась после оглашения решения Верховного суда Общество, 18:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу Общество, 18:19
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:18
Страховка водителей от «схемы Долиной». Юристы — о мерах защиты и рисках Авто, 18:16