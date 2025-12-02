ЕС выделит Армении €15 млн для противодействия иностранному вмешательству

Арарат Мирзоян и Кая Каллас (Фото: Dursun Aydemir / Reuters)

Евросоюз выделит Армении €15 млн на различные миротворческие инициативы для Армении, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на брифинге с подведением итогов встречи Совета партнерства Армении и Евросоюза, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

Эти средства, по словам Каллас, пойдут на различные инициативы, включая обучение разминированию и снаряжение для этого, а также меры по укреплению доверия в регионе.

По ее словам, средства также пойдут на обнаружение, анализ и противодействие «иностранному вмешательству», особенно перед выборами в Армении, запланированными на июнь 2026 года.

«Россия и ее сателлиты проводят в Армении дезинформационные кампании в преддверии парламентских выборов. Мы видим те же сети, что использовались в Молдавии, то есть сценарий тот же. Финансирование ЕС поможет выявлять и реагировать на подобные воздействия», — отметила Каллас (цитата по Armenpress).

В конце ноября один из европейских чиновников пошутил в разговоре с Politico, что Армения, возможно, «следующая Молдавия». Кишинев с 2014 года является ассоциированным членом Евросоюза, а в июне 2024 года стартовали официальные переговоры о вступлении Молдавии в ЕС.

При этом в сентябре премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армению могут не принять в ЕС даже при достижении необходимых стандартов во всех сферах. Пашинян подчеркнул, что стремиться к их достижению — важная для Еревана задача. Как только задача будет достигнута, вопрос формального членства в ЕС перестанет быть принципиальным.