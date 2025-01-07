 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Трамп назвал возможной встречу с Путиным только после своей инаугурации

Трамп выразил уверенность, что Путин хочет провести с ним переговоры
Сюжет
Военная операция на Украине
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только после своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться, но я не думаю, что это уместно до 20-го числа, что мне очень не нравится, потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат», — заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Трамп не назвал приблизительную дату контактов с президентом России.

Трамп назвал ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине
Политика
Фото:Reuters

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он. На прямой линии Путин, отвечая на вопрос о диалоге с Киевом, отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». «Противная сторона отказалась от переговоров. А результатом переговоров всегда является компромисс», — подчеркнул он.

Позже Трамп ответил, что будет ждать встречи с Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

В июне Путин озвучивал условия России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими.

Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не поддержал идею вступления Киева в альянс на парижской встрече.

Читайте РБК в Telegram.

Как выглядит крупнейший в мире айсберг. Видео

Пентагон согласился предоставить льготы уволенным за ориентацию ветеранам

Какое авто можно купить за ₽500 тыс. Подборка

В Китае зафиксировали вспышку вируса. Уровень смертности достигает 43%

9 предметов времен СССР, которые используют в современных интерьерах

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Рождество в бокале. Подборка вин с ароматом зимних праздников

Овечкин назвал лучшего спортсмена 2024 года

Герб Дании изменили после слов Трампа про Гренландию

Что будет с акциями «Сбера» в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Дональд Трамп Владимир Путин Украина переговоры
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп назвал ожидаемые сроки окончания конфликта на Украине
Политика
Трамп заявил, что ждет встречи с Путиным по поводу Украины
Политика
О чем Путин говорил на прямой линии. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 29 декабря 2024
EUR ЦБ: 106,1 (+0,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38 Курс доллара на 29 декабря 2024
USD ЦБ: 101,68 (+1,15) Инвестиции, 31 дек 2024, 09:38
Веретенников вошел в тренерский штаб клуба СлуцкогоСпорт, 21:35
Добро с кулаками. Киногерои от 90-х до наших днейРБК х Газпром-Медиа, 21:22
Трамп назвал возможной встречу с Путиным только после своей инаугурацииПолитика, 21:21
Трамп заявил о понимании чувств России, выступающей против Украины в НАТОПолитика, 21:18
Усика признали боксером года по версии WBCСпорт, 20:59
Властям Израиля посоветовали подготовиться к войне с ТурциейПолитика, 20:55
Более 700 сотрудников McDonald’s присоединились к иску о домогательствахОбщество, 20:50
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Трамп назвал ожидаемые сроки окончания конфликта на УкраинеПолитика, 20:48
От шелка до солнечных панелей: как Китай перепридумал свою экономикуРБК и ВТБ, 20:33
«Роскосмос» на Рождество показал Вифлеем на спутниковых снимкахОбщество, 20:18
СК завел дело после массовой драки в центре УфыОбщество, 19:55
ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел третье поражение подряд в КХЛСпорт, 19:44
На побережье Евпатории выбросило мазут с затонувших танкеровОбщество, 19:41
«Локомотив» нанес клубу КХЛ пятое поражение подрядСпорт, 19:28