Трамп назвал возможной встречу с Путиным только после своей инаугурации

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможным встретиться с российским лидером Владимиром Путиным только после своей инаугурации, которая запланирована на 20 января.

«Я знаю, что Путин хотел бы встретиться, но я не думаю, что это уместно до 20-го числа, что мне очень не нравится, потому что каждый день [на поле боя] убивают много-много молодых людей, солдат», — заявил Трамп, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

Трамп не назвал приблизительную дату контактов с президентом России.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он. На прямой линии Путин, отвечая на вопрос о диалоге с Киевом, отметил, что Москва «готова к переговорам и компромиссам». «Противная сторона отказалась от переговоров. А результатом переговоров всегда является компромисс», — подчеркнул он.

Позже Трамп ответил, что будет ждать встречи с Путиным по поводу разрешения конфликта на Украине. Он добавил, что сдержит свои обещания, которые дал во время предвыборной кампании, в том числе касающиеся иностранной политики.

В июне Путин озвучивал условия России для прекращения огня и начала переговоров: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; отказ Украины от вступления в НАТО; ее безъядерный статус; снятие с России санкций; международное признание Крыма и новых регионов российскими.

Украинский президент Владимир Зеленский, как отмечал Трамп после встречи с ним в Париже 7 декабря, «хочет мира» и считает, что «пришло время». Но Киев настаивает на своих условиях переговоров, в том числе продолжает требовать приглашения в НАТО. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что Трамп не поддержал идею вступления Киева в альянс на парижской встрече.