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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили, что соглашение с Украиной «не высечено в камне»

Белый дом не стал обещать выполнение соглашения с Киевом при смене президента
Сюжет
Военная операция на Украине
Помощник Байдена Джейк Салливан признал, что «договоренности, достигнутые одним правительством, может изменить другое правительство», но заверил, что США придерживаются долгосрочных обязательств
Джейк Салливан
Джейк Салливан (Фото: Sedat Suna / Getty Images)

США не могут дать гарантии, что заключенное с Украиной десятилетнее соглашение в области безопасности будет соблюдаться после прихода к власти нового президента и смены американской администрации. Об этом журналистам на полях конференции в Швейцариии сообщил помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Представитель Белого дома отметил, что, учитывая исторический опыт, можно сказать, что «договоренности, которые достигнуты одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается не только США.

«Я не могу изменить этот непреложный факт. И я не буду пытаться ввести кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне», — заявил Салливан (цитата по ТАСС). Однако помощник Джо Байдена добавил, что США, заключая долгосрочные соглашения, обычно придерживаются обязательств вне зависимости от смены администраций.

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Политика
Дональд Трамп

The Washington Post и Politico отмечали, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины и не будет ратифицировано конгрессом. В перспективе его сможет отменить Дональд Трамп в случае переизбрания или любой другой американский лидер.

В офисе президента Украины при этом заявили, что договоренность с США, в отличие от соглашений с другими странами, юридически обязывающая, и американский конгресс примет соответствующую резолюцию. Хотя формально это не является ратификацией, Киев получит политико-юридическую поддержку со стороны конгресса, пояснил замглавы офиса Игорь Жовква.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден подписали соглашение 13 июня на полях саммита G7. В соответствии с договоренностями Соединенные Штаты будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» при помощи поставок оружия и оборудования, тренировки украинских военных, развития систем ПВО. Оно не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что не против получения Украиной гарантий безопасности, но при условии обеспечения безопасности России.

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Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
гарантии безопасности Белый дом Джейк Салливан США Украина

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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