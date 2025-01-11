МИД заявил, что Байден новыми санкциями оставит Трампу выжженную землю

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

США своим решением ввести новые санкции против российского энергосектора в попытке нанести ущерб России готовы дестабилизировать мировые рынки, а также подорвать интересы своих европейских союзников и собственных граждан. Об этом заявил МИД России в своем телеграм-канале.

США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, и более 180 танкеров.

МИД подчеркнул, что такие действия США «без реакции не останутся», а Россия учтет их в своей внешнеэкономической стратегии. «Продолжится реализация крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах», — заверили в ведомстве.

Избранному президенту США Дональду Трампу остается «выжженная земля», так как он не сможет отменить эти санкции без одобрения конгресса, заключил МИД.

Ранее Байден заявил, что новые санкции, которые США ввели против российского ТЭКа, приведут к росту стоимости бензина в самих Соединенных Штатах. Однако, по словам американского президента, подорожание будет незначительным — рост составит три-четыре цента за галлон (3,8 л), полагает политик. При этом санкции окажут «глубокое влияние» на рост российской экономики, считает Байден. Президент России Владимир Путин говорил, что национальная экономика преодолела все проблемы, возникшие из-за ограничительных мер, и они не возымели эффекта.