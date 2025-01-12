Вучич заявил о неясности позиции США насчет изменения доли России в NIS
В санкционных документах США касательно сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая на 50% принадлежит также попавшей под ограничения «Газпром нефти», содержатся неточности, которые нужно прояснить перед тем, как начинать переговоры с Россией о доле в NIS, заявил президент Сербии Александр Вучич.
11 января он провел встречу с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой по поводу новых ограничений. Днем ранее Вашингтон ввел санкции против «Газпром нефти» и ее российских и зарубежных «дочек». Доля в NIS также есть у «Газпрома» — 6,15%. Сербии принадлежит 29,87%, остальное миноритарным акционерам. США требуют, чтобы Россия не имела долей в NIS, говорил Вучич.
«Мы задали конкретные вопросы, пять конкретных вопросов, и в ближайшее время мы ожидаем решения в письменной форме. Мы должны сначала поговорить с американцами по крайней мере еще семь-десять дней, чтобы точно увидеть, каково содержание всего пакета санкций», — рассказал Вучич (цитата по Euronews.rs).
Вучич отметил, что Верма говорил remove (устранить) о российском участии в NIS, хотя в другом месте упоминалось reduce (сократить). По его словам, разница в трактовках приводит к неопределенности, в частности, из-за возможного размера доли для выкупа Сербией. Если речь идет о полном исключении российского участия, то это более 50%, если же о сокращении до менее чем половины, то о 7%. Это нужно прояснить для переговоров, сказал он.
NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводоv (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС.
Компания после введения санкций против нее заявила, что проанализирует последствия ограничений для бизнеса и будет сосредоточена на сохранении стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов.
Помимо сербской «дочки» «Газпром нефти», под санкциями оказались казахстанская, таджикистанская и киргизская.
МИД России подчеркнул, что такие действия США «без реакции не останутся», а Россия учтет их в своей внешнеэкономической стратегии. Избранному президенту США Дональду Трампу остается «выжженная земля», так как он не сможет отменить эти санкции без одобрения конгресса, добавили в ведомстве.
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