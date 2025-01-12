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Война санкций ,  
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Сийярто предупредил об опасности антироссийских санкций для Европы

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Война санкций
Поставки сырой нефти в Центральную Европу могут упасть из-за новых санкций США против российского ТЭКа, как следствие, упадет переработка, вырастут спрос и цены, предупредил Сийярто. Москва считает санкции незаконными
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Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Последний пакет санкций США против России, коснувшийся в основном российского ТЭКа, создает серьезные проблемы для Центральной Европы в области энергетики и ведет к росту цен. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Magyar Nemzet.

После внесения в санкционный список компании, играющей ключевую роль в поставках сырой нефти в Сербию («Газпром нефть»), объемы сырья, поступающего в регион, могут уменьшиться, отметил министр. Как следствие, упадут объемы переработки нефти, а потребность в переработанном топливе, в том числе дизтопливе и бензине, увеличится, пояснил он.

«Если спрос увеличивается, но мощности переработки уменьшаются, то это, к сожалению, означает, что мы сталкиваемся с очень серьезным риском роста цен», — предупредил глава венгерского МИДа.

Он отметил, что Венгрия будет вынуждена провести консультации с партнерами в регионе в ближайшие дни и недели, чтобы минимизировать негативное влияние санкций на динамику цен и таким образом защитить интересы своего населения. Негативное влияние новых санкций на стоимость топлива в США признавал и президент страны Джо Байден.

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США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, и более 180 танкеров.

Помимо головных компаний (ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз») США по отдельности внесли в санкционный список десятки их дочерних организаций, в том числе Сургутнефтегазбанк, предприятия «Газпром нефти» в Казахстане и Таджикистане, люксембургскую Gazprom Neft International SA, сербскую Naftna industrija Srbije (NIS) и т.д.

NIS на 50% принадлежит «Газпром нефти». Доля в ней также есть у «Газпрома» — 6,15%. Сербии принадлежит 29,87%, остальное — миноритарным акционерам. США требуют, чтобы Россия не имела долей в NIS, говорил президент Сербии Александр Вучич.

11 января он провел встречу с заместителем госсекретаря США Ричардом Вермой по поводу новых ограничений. После этого он сообщил, что сербские представители задали американской стороне «пять конкретных вопросов» и в ближайшее время ожидают решения в письменной форме.

Вучич отметил, что Верма говорил remove («устранить») о российском участии в NIS, хотя в другом месте упоминалось reduce («сократить»). По его словам, разница в трактовках приводит к неопределенности, в частности, из-за возможного размера доли для выкупа Сербией. Если речь идет о полном исключении российского участия, то это более 50%, если же о сокращении до менее чем половины, то о 7%. Это нужно прояснить для переговоров, отмечал он.

NIS — крупнейшая энергокомпания на Балканах. Она занимается разведкой и добычей углеводородов за пределами Сербии — в Румынии и Боснии и Герцеговине, а также переработкой нефти и природного газа. NIS владеет нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ) в городе Панчево под Белградом и сетью более чем из 400 АЗС.

Компания после введения санкций против нее заявила, что проанализирует последствия ограничений для бизнеса и сосредоточится на сохранении стабильности на внутреннем рынке нефтепродуктов. В российском МИДе заявили, что избранному президенту США Дональду Трампу останется «выжженная земля», так как он не сможет отменить санкции без согласия конгресса, и предупредили об ответных мерах. Москва считает санкции незаконными.

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Петер Сийярто Венгрия санкции энергетика
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