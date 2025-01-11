Байден признал, что новые санкции против России навредят США

Новые санкции против российского ТЭК приведут к незначительному росту стоимости бензина в самих США - примерно на три-четыре цента за галлон, заявил Байден. Москва считает санкции незаконными

Новые санкции, которые США ввели против российского ТЭК, приведут к росту стоимости бензина в самих Соединенных Штатах. Об этом заявил президент США Джо Байден, трансляцию его выступления вело агентство Associated Press на Youtube.

Однако, по словам американского президента, подорожание будет незначительным — рост составит три-четыре цента за галлон, полагает политик.

Санкции окажут «глубокое влияние» на рост российской экономики, считает Байден. Президент России Путин говорил, что национальная экономика преодолела все проблемы, возникшие из-за ограничительных мер, и они не возымели эффекта.

США 10 января ввели «наиболее значительные» за все время санкции против российского энергетического сектора. В санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью и более 180 танкеров.

Помимо головных компаний (ПАО «Газпром нефть» и ПАО «Сургутнефтегаз») США по отдельности внесли в санкционный список десятки их дочерних организаций, в том числе Сургутнефтегазбанк, предприятия «Газпром нефти» в Казахстане и Таджикистане, люксембургскую Gazprom Neft International SA, сербскую Naftna industrija Srbije (NIS) и т.д.

Эти действия американских властей «существенно увеличивают санкционные риски, связанные с торговлей российской нефтью», заявили в американском Минфине.

Параллельно аналогичные санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза» ввела Великобритания. Лондон назвал их «российскими нефтяными гигантами», которые на двоих добывают более 1 млн барр. в сутки. С 2014 года эти компании находились под менее серьезными, секторальными санкциями Вашингтона, ограничивавшими их доступ к финансированию или технологиям США.

Россия считает санкции западных стран незаконными. В пресс-службе «Газпром нефти» заявили, что в течение последних двух лет последовательно готовилась к различным негативным санкционным сценариям. Там считают «решение о включении своих активов в санкционный список необоснованным, нелегитимным и противоречащим принципам свободной конкуренции».