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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба отговорил 18-летнего сына от службы в ВСУ

Кулеба рассказал, что едва уговорил сына продолжить учебу вместо службы в ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сын экс-главы украинского МИДа продолжает обучение в университете и посещает военные курсы. Кулеба усомнился в возможности снижения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет. Помимо сына, у него есть дочь
Егор и Дмитрий Кулеба
Егор и Дмитрий Кулеба (Фото: dmytro_kuleba / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью «Би-би-си», что уговорил своего 18-летнего сына Егора не идти на службу в украинскую армию.

«Он ходит на военные курсы, и я едва уговорил его продолжить обучение в университете на данный момент», — сказал Кулеба.

Он допустил снижение мобилизационного возраста с 25 лет на один-два года, но усомнился в возможности опустить эту границу до 18 лет. «Именно генералы должны донести этот аргумент до политического руководства и до парламента. И, что наиболее важно, до народа Украины. Потому что это будет чрезвычайно болезненным решением, которое не будет приветствоваться ни одной частью украинского общества», — добавил бывший глава украинского МИДа.

Кулебе 43 года. Он возглавлял Министерство иностранных дел Украины с 4 марта 2020 по 5 сентября 2024 года, после чего стал старшим научным сотрудником-нерезидентом в Центре при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде. В 2023 году бывший министр развелся со своей женой, депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой. В их браке родилось двое детей — сын Егор (2006) и дочь Любовь (2011).

24 февраля 2022 года на Украине ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию, которые с тех пор неоднократно продлевались. Экс-главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный признавал, что в армии не хватает людей, и призывал идти на фронт депутатов. Президент Владимир Зеленский в конце 2023 года рассказал, что военные попросили дополнительно призвать на службу 450–500 тыс. человек. The Washington Post (WP) со ссылкой на источники писала, что за 2024 год мобилизовали около 200 тыс. украинцев.

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За это время условия мобилизации ужесточили. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию ограниченно годных, обязали мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет, а военнообязанных — обновить данные в военкоматах. Собеседники WP сообщали о росте числа дезертиров из-за принудительной мобилизации.

По оценкам главы российского Минобороны Андрея Белоусова, к концу 2024 года потери ВСУ достигли 1 млн человек. Президент Владимир Путин утверждал, что соотношение безвозвратных потерь России и Украины — примерно один к пяти. По его словам, это свидетельствует о намерении западных стран воевать до «последнего украинца», а мобилизационный резерв на Украине не безграничен.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Дмитрий Кулеба мобилизация Военная операция на Украине обучение
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