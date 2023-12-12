WSJ сообщила о «демилитаризации» Европы

Европа «систематически демилитаризировала себя» из-за отсутствия угроз и мощного военного потенциала США, отмечает WSJ. Европейский военный потенциал был подорван из-за многолетней экономии на обороне

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Европа оказалась демилитаризована после того, как годами сокращала свои расходы на оборону, опираясь на военное доминирование США, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на военных экспертов.

Европа «систематически демилитаризировала себя» поскольку не было нужды тратить деньги на усиление армий ввиду отсутствия угроз и военной мощи Соединенных Штатов, вместе с которыми страны Европы состоят в НАТО, заявил профессор военных исследований Уорикского университета (Великобритания) Энтони Кинг.

WSJ отмечает, что потенциал производства оружия в Европе был подорван из-за бюджетных сокращений на протяжении многих лет. Изменить ситуацию сложно, поскольку большинство правительств сталкивается с замедлением экономического роста и старением населения, а также противодействию сокращению расходов на социальные нужды для увеличения оборонных.

«Несмотря на то, что совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО затмевает мощь России и ее союзников, мы позволяем превзойти себя. Украина сейчас находится в состоянии войны на истощение, если мы не займемся серьезным производством боеприпасов, угроза войны, скорее всего, приблизится к нам», — считает бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Издание также отмечает, что войны в Афганистане и Ираке в сочетании с сокращением военного бюджета привели к тому, что большинство европейских армий оказались подходящими только для операций по борьбе с повстанцами в отдаленных странах, но для конфликтов, подобных украинскому, они оснащены плохо. Так, Британия инвестировала в легкую технику, такую как бронированные Land Rover, а не в тяжелую артиллерию, поскольку боролась с хуже экипированными оснащенными противниками. Военный историк из Королевского колледжа Лондона Саймон Энглим считает, что это было связано с мыслью, будто для британцев «все войны необязательны».

В октябре Politico со ссылкой на источник в администрации США сообщила, что объем военной помощи Украине вскоре может быть снижен, поскольку запасы оружия в европейских странах почти истощились. После 18 месяцев интенсивных боевых действий европейские запасы оружия иссякают, однако все еще есть надежда, что союзники смогут найти совместное решение для продолжения военной поддержки Киева, отмечал собеседник.