Министр обороны Турции призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Глава Минобороны Украины в ответ поблагодарил коллегу за поддержку и «верность турецко-украинскому сотрудничеству»

Хулуси Акар (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Министр обороны Турции Хулуси Акар в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым призвал к немедленному прекращению огня «для предотвращения дальнейших человеческих жертв и восстановления мира и стабильности в регионе», сообщается на сайте турецкого Минобороны.

«Наша страна, включая нашего президента, будет и впредь вносить свой вклад в обеспечение мира в регионе и оказание гуманитарной помощи на всех уровнях, как она это делала до сих пор», — говорится в сообщении ведомства.

Стороны также констатировали, что благодаря работе Совместного координационного центра, созданного для осуществления зерновой сделки, из украинских портов в нуждающиеся страны отправлено около 17 млн т пшеницы и кукурузы.

Резников поблагодарил коллегу за поддержку Киева и «верность турецко-украинскому сотрудничеству». Он назвал Акара другом.

Турция поддержала «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского. Тот предложил десять условий для установления мира на саммите G20, включая восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и фиксацию завершения конфликта. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара контактирует с обеими сторонами, добиваясь прочного мира на Украине и взаимоприемлемого решения конфликта.

Вместе с тем глава турецкого Минобороны в конце декабря высказывал мнение, что военные действия продолжатся и в 2023 году, в том числе из-за поддержки Киева со стороны Запада, «несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира».

Украинский лидер отказался поддержать анонсированное Россией рождественское перемирие, назвав надежным вариантом прекращения огня лишь выполнение предложенного Киевом плана. Президент России Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выражал готовность к «серьезному диалогу» при условии выполнения Украиной российских требований и признания присоединенных к России территорий. О том, что «не может существовать никакой мирный план Украины, который не учитывает сегодняшних реалий с российской территорией», говорил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.