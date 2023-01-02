Британия объявила конкурс на избавление от российской переработки урана

Великобритания решила поддержать развитие производства ядерного топлива в стране за счет государственных средств, чтобы обеспечить рост выработки ядерной энергии до 24 ГВт к 2050 году и избавиться от зависимости от России

Правительство Великобритании объявило о начале приема заявок для желающих освоить вторую часть средств из государственного фонда развития ядерной энергетики. Сообщение об этом опубликовано на сайте британского кабинета министров.

Общий объем специального инвестиционного фонда составляет £75 млн (около $90 млн), но £25 млн из них уже распределены между компаниями по обогащению и переработке урана. Еще £50 млн получат победители конкурса, прием заявок на который открылся 2 января и продлится до 20 февраля.

Главная цель программы — создать альтернативные российскому урану источники топлива для атомных электростанций, заявил замминистра по вопросам энергетики и климата Грэм Стюарт. Особенно — в области переработки уже отработанного ядерного топлива; таких производств в Великобритании нет. В настоящее время России принадлежит около 20% мировых мощностей по переработке урана и 40% мощностей по обогащению, говорится в сообщении.

«Этот инвестиционный пакет укрепит энергетическую безопасность Великобритании, обеспечит доступ к безопасным поставкам топлива, произведенного в Великобритании, для нужд атомного флота Великобритании сегодня и завтра, устранит влияние России, создав при этом больше рабочих мест в Великобритании и больше возможностей для экспорта», — сказал чиновник.

В правительстве надеются, что государственная инвестпрограмма позволит создать экспертный потенциал по производству ядерного топлива, в том числе по переработке отработанного урана в Великобритании, которая сейчас возможна только в России.

В правительстве считают, что программа позволит Великобритании стать ключевым международным поставщиком ядерного топлива и услуг топливного цикла.

Как писал РБК, российский и британский уран конкурируют на рынке США. С января по октябрь 2022 года Россия, которая является крупнейшим поставщиком обогащенного урана в США, поставила в США обогащенного урана на $644 млн, в то время как Великобритания — на $482 млн. Нидерланды за тот же период отправили в США обогащенного урана на $569 млн, Германия — на $527 млн,

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка — TENEX). В последние годы компания также ввозила обедненный гексафторид урана из Германии и Франции с целью переработки и последующего вывоза обратно за рубеж. Компании США сейчас разрабатывают атомные реакторы следующего поколения (SMR), но им для работы нужен уран типа HALEU с уровнем обогащения до 20% (в настоящее время большинство реакторов используют 5-процентный уран). TENEX — единственная компания в мире, которая занимается коммерческой реализацией этого вида урана, отмечало агентство Reuters в октябре, но власти США заявляют, что стремятся сократить зависимость от российского урана.