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Помощник Кадырова призвал мужчин «быть готовыми к передовой» в любой день

Помощник Кадырова Алаудинов: мужчинам следует «быть готовыми к передовой» в любой день
Жители России «абсолютно все расслабились» и продолжают обычную жизнь, считая, что «вообще ничего не происходит», тогда как нынешние условия требуют мобилизации, настаивает Алаудинов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россияне из-за боевых действий на Украине и угрозы диверсий на территории страны должны объединяться в «народные дружины» и после работы выходить на охрану их населенных пунктов и домов. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку, командир спецподразделения «Ахмат», заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире программы «Полный контакт» Владимира Соловьева.

«Мы как государство, конечно, должны во многих направлениях перейти на военные рельсы <...>. Если час икс, если, не дай бог, будет реальная эскалация, что надо будет задействовать энное количество ресурсов, вы правильно говорите — наша страна должна быть готова к тому, что любой мужчина просто выйдет, встанет в строй», — сказал Алаудинов.

А потому, вооружая мужчин в России, следует быть уверенными, что они уже «являются боевой единицей», уверен помощник Кадырова. Часть населения в стране полагает, что «вообще ничего не происходит», и продолжает обычную жизнь, но если «не отработать, как мы должны отработать», то «России больше никогда не будет на мировой арене». Он напомнил о периоде в истории страны, когда жители разных городов внимательно следили за подозрительными людьми близ своих домов из-за «подрывов домов».

«Сегодня абсолютно все расслабились, все спокойно пошли легли спать, в то время когда на самом деле и должна быть мобилизация. И все как раз и должны работать на победу нашего государства», — резюмировал Алаудинов. По его мнению, постоянно тренирующийся с оружием человек «внутренне в любой день будет готов <...> пойти, как говорится, на передовую» и подготовится к «нахождению на войне».

Алаудинов в середине января призывал к готовности «встать в один строй», утверждая, что Россия уже находится в «стадии третьей мировой войны». «Там кто-то какие-то паники поднимает по поводу того, если была бы еще одна мобилизация. А на самом деле я вам честно скажу: волна мобилизации, я считаю, она должна быть вчера», — поделился он. Помощник Кадырова призвал политологов в студии «России 1» говорить об этом без опаски.

Частичная мобилизация продолжалась в России в течение месяца с конца сентября по конец октября. Отчитываясь о ее окончании, глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту, что набор военных продолжат за счет добровольцев и контрактников. Указ о завершении частичной мобилизации президент не подписал. В Кремле позднее подчеркнули, что в частичной мобилизации «точка поставлена», указ об этом не требуется. В Совете Федерации также не увидели необходимости в официальном документе о завершении мобилизации, утверждая, что «большей силы, чем слова президента, у нас нет».

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Кремль называет информацию в соцсетях о новых волнах мобилизации в России провокационной, советуя не обращать внимание на такие публикации.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Апты Алаудинов Чечня Украина мобилизация
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