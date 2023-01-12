Goldman Sachs спрогнозировал Brent по $110 после отмены ограничений в КНР

Goldman Sachs: стоимость Brent может вырасти до $110 после отмены антиковидных мер в Китае

Стоимость Brent может вырасти на треть, если Китай полностью отменит ограничения по COVID. В декабре власти КНР начали сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID, что привело к резкому росту заболеваемости

Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС

Стоимость нефти марки Brent к третьему кварталу 2023 года может вырасти до 110$ за барр., если Китай и другие азиатские экономики полностью отменят антиковидные ограничения, заявил руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джеффри Кюрри в эфире Bloomberg TV.

«Что простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если вы включите их все обратно, спрос на нефть резко возрастет», — отметил аналитик.

Как указывает Bloomberg, 11 января фьючерсы на Brent торговались в районе $82 за барр. Таким образом, по прогнозам Кюрри, нефть может вырасти почти на треть относительно текущего уровня.

Brent — это международная эталонная марка. В России нефтяным эталоном выступает марка Urals.

Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста против карантинных мер. В частности, в стране отменили неизбирательное всеобщее ПЦР-тестирование, а бессимптомным больным и тем, у кого COVID-19 протекает в легкой форме, разрешили оставаться на домашнем карантине без обязательной госпитализации.

После этого в стране произошла рекордная вспышка заболеваемости коронавирусом: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg 23 декабря со ссылкой на закрытые данные китайского комитета по здравоохранению. Власти КНР эти данные не подтвердили, а позже отказались от публикации данных о новых заражениях.

Ранее о том, что резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Китае привело к «параличу всей системы» сообщал Bloomberg. По данным агентства, местные власти не могут справиться со вспышкой, а крематории остаются переполненными. Накануне фото с очередями в крематории в Китае опубликовал CNN.

