Bloomberg: в Китае с начала декабря COVID-19 заболели почти 250 млн человек

Bloomberg сообщил о 37 млн случаев заражения COVID за день в Китае

Bloomberg со ссылкой на данные Национальной комиссии здравоохранения сообщил, что в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР. МИД Китая подчеркивал, что ситуация с распространением инфекции находится под контролем

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С начала декабря COVID-19 заболели четверть миллиарда жителей Китая, что составляет около 18% населения страны. Об этом со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщает Bloomberg.

Согласно этим подсчетам, большинство из зараженных заболели коронавирусом в течении декабря, при этом только за один день 20 декабря COVID-19 заразились 37 млн человек. Это является крупнейшим всплеском заражения COVID-19 в Китае с начала пандемии, указывает агентство.

Наибольшее число инфицированных выявлено в южной провинции Сычуань и столичном регионе: COVID-19 там болеет каждый второй. Bloomberg отмечает, что резкий всплеск заболеваемости может быть связан с отменой Пекином политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста. Поводом для митингов стал пожар в городе Урумчи, во время которого погибли десять человек. По данным газеты South China Morning Post, здание находилось в зоне «высокого риска» из-за коронавируса, поэтому выход из него мог быть затруднен. Власти города это отрицали.

В частности, с 7 декабря в стране было отменено обязательное ПЦР-тестирование для лиц, чья работа не связана с повышенным риском заражения, «зоны высокого риска» начали вводить не по территориально-административным единицам, а «по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам». Сертификат о вакцинации больше не требуется для поездок внутри страны или для входа в общественные места, а в случае легкого или бессимптомного течения болезни разрешено оставаться на изоляции дома.

23 декабря официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что ситуация по профилактике и контролю эпидемии СOVID-19 в Китае находится под контролем. «В настоящее время уровень вакцинации продолжает расти, возможности лечения непрерывно повышаются, мощности по производству медицинских товаров продолжают расширяться, а общий запас полностью удовлетворяет спрос. Общая ситуация с профилактикой и контролем эпидемии в Китае предсказуема и контролируема», — сказала дипломат.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Китае COVID-19 определили у 4,3 млн человек, еще более 19 тыс. умерли. При этом за последнюю неделю в стране было выявлено более 130 тыс. новых случаев, умерли 273 человека.

Минздрав КНР сообщает о 3761 новом случае COVID-19 в материковой части Китая за 22 декабря, при этом общее число подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. человек.