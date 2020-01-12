CNN узнал о планах США выслать из страны более десяти саудовских военных

Решение принято в связи со стрельбой на авиабазе ВМС США во Флориде, в результате которой погибли четыре человека. Саудовских служащих не обвиняют в содействии нападавшему, но подозревают в связях с экстремистами

Фото: US Navy / Reuters

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в США, будут высланы из страны по итогам проверки, которая последовала после стрельбы на территории базы ВМС во Флориде. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

В результате стрельбы, которая произошла на базе морской авиации Пенсакола 6 декабря, погибли трое американских военных, еще восемь человек пострадали. Нападавшего ликвидировал полицейский. По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, стрельбу открыл служащий ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на американской авиабазе.

Как пишет CNN, саудовских военнослужащих, которых планируют выслать из США, не обвиняют в пособничестве стрелку. Однако, сообщает телеканал, некоторых из обучающихся подозревают в связях с экстремистскими организациями. Еще часть курсантов подозревают в хранении детской порнографии, заявил источник CNN.

В ФБР и Министерстве юстиции от комментариев отказались.