Пентагон приказал усилить меры безопасности после стрельбы во Флориде

Необходимо пересмотреть меры безопасности на военных объектах и в отношении иностранных граждан, заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Politico.
С таким заявлением он выступил после стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, в результате которой четыре человека, в том числе стрелявший, погибли, еще 11 были ранены.
По словам Эспера, ранее он поручил проверить обеспечение безопасности на всех военных объектах, а также дал указание пересмотреть процедуру проверки Минобороны в отношении всех иностранцев, которые приезжают учиться в США.
На вопрос, было ли произошедшее терактом, Эспер отказался «делать какие-либо выводы», добавив, что нужно дождаться результатов расследования.