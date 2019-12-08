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Пентагон приказал усилить меры безопасности после стрельбы во Флориде

Необходимо пересмотреть меры безопасности на военных объектах и в отношении иностранных граждан, заявил глава Пентагона Марк Эспер, передает Politico.

С таким заявлением он выступил после стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе, в результате которой четыре человека, в том числе стрелявший, погибли, еще 11 были ранены.

По словам Эспера, ранее он поручил проверить обеспечение безопасности на всех военных объектах, а также дал указание пересмотреть процедуру проверки Минобороны в отношении всех иностранцев, которые приезжают учиться в США.

На вопрос, было ли произошедшее терактом, Эспер отказался «делать какие-либо выводы», добавив, что нужно дождаться результатов расследования.

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Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

6 декабря на американской авиабазе во Флориде мужчина открыл стрельбу, в результате происшествия помимо него погибли три человека, еще 11 пострадали. Нападавшего застрелил полицейский. После случившегося доступ на базу временно закрыли. Инцидент произошел в преддверии мероприятий в память о Второй мировой войне и годовщины нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор. Как сообщил глава штата Флорида Рон Десантис, открывшим стрельбу оказался военный из Саудовской Аравии.

Теги: США, Пентагон, стрельба
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Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии
Общество
Не менее пяти человек пострадали при стрельбе на базе ВМС США во Флориде
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