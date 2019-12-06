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Число погибших при стрельбе на авиабазе ВМС США увеличилось до четырех

В результате стрельбы на авиабазе ВМС США в Пенсаколе погибли четыре человека, включая самого стрелка. Об этом сообщается в Twitter американского ведомства.

В связи с инцидентом доступ на авиабазу закрыт. Число госпитализированных с ранениями официально не сообщается. По данным Pensacola News Journal, в стрельбе пострадало 11 человек.

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Стрельба началась накануне мемориальной церемонии в память о Второй мировой войне и годовщины нападения японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор.

Ранее 5 декабря аналогичный случай произошел на базе Перл-Харбор на Гавайях, где американский военный открыл огонь по своим сослуживцам, после чего застрелился. Также сообщалось о двух погибших в результате инцидента. 
 

Теги: ВМС США, стрельба, США
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