Открывший стрельбу на базе ВМС США оказался военным из Саудовской Аравии

Открывший стрельбу на авиабазе ВМС США в Пенсаколе был служащим ВВС Саудовской Аравии, заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис. Его слова передает Reuters.

По его словам, служащий ВВС Саудовской Аравии проходил на американской авиабазе обучение. Десантис подчеркнул. что это «создает много вопросов» к саудовским властям и что те «задолжали» жертвам стрельбы.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что ему позвонил король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, чтобы выразить соболезнования в связи инцидентом. По словам Трампа, монарх сказал ему, что действия стрелка «ни в коей мере не выражают чувства народа Саудовской Аравии, который любит американцев».

Инцидент со стрельбой на американской базе ВМС Пенсакола в штате Флорида произошел утром 6 декабря. Мужчина открыл стрельбу накануне мемориальной церемонии в память о Второй мировой войне и нападении японской авиации на базу ВМС Перл-Харбор. По последним данным, из-за инцидента погибли четыре человека, включая стрелка, еще восемь пострадали.Открывшего стрельбу застрелил полицейский. Из-за инцидента доступ к базе временно закрыли.