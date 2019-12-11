США приостановили обучение саудовских летчиков после стрельбы на базе ВМС

Власти США приостановили подготовку обучающихся военной авиации курсантов из Саудовской Аравии на авиабазе американских Военно-морских сил в Пенсаколе (штат Флорида), где на прошлой неделе в результате стрельбы погибли четыре человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ВМС США.

По его словам, от обучения их временно отстранили в целях безопасности. Представительница ВВС отметила, что несколько саудовских курсантов прекратили полеты. «Учитывая трагические события, нам кажется, что наилучшим решением будет на короткое время не допускать студентов Королевских ВВС Саудовской Аравии к полетам» — отметила собеседница агентства, не уточнив, скольких из них отстранили.

Изданию The Hill со ссылкой на ВМС пишет, что обучение саудовских летчиков приостановили не только в Пенсаколе, но на других авиабазах во Флориде — Уайтинг и Мэйпорт.

По данным Reuters, в США находятся больше 300 курсантов саудовских ВВС.

Материал дополняется