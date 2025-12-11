 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Бельгия начала менять позицию по активам России

Власти Бельгии предупредили, что активы России пойдут на помощь Украине
Сюжет
Война санкций
Российские активы придется использовать для кредита Киеву «в какой-то момент», считает Брюссель. Прежде власти Бельгии исключали изъятие активов. Большинство стран ЕС одобрили бессрочную блокировку. Москва требует вернуть активы
Винсент Ван Петегем
Винсент Ван Петегем (Фото: Emile Windal / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бельгия признала, что замороженные в Европе российские активы будут «в какой-то момент» использована для финансирования Украины. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем, передает Reuters.

При этом он подчеркнул, что Бельгия «не пойдет ни на какие безрассудные компромиссы», пока не согласится на какую-либо сделку по этому поводу.

Прежде власти Бельгии не раз отказывались конфисковать активы России и подчеркивали необходимость разделения рисков со всем Евросоюзом.

Основная часть замороженных в Европе активов России — около €200 млрд — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель выступает против идеи «репарационного кредита» Украине за счет этих средств, которая обсуждается в ЕС с сентября, подчеркивая, что не готова нести риски такой схемы в одиночку. По данным Politico, этот план предусматривает выделение €25 млрд российских активов со счетов частных банков стран евроблока и €140 млрд из бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большинство этих активов.

Большинство стран ЕС согласились на бессрочную заморозку активов России
Экономика
Фото:Ralph Orlowski / Getty Images

Euroclear допускал, что из-за ответных мер Москвы может потерять свои активы в России на €16 млрд. По информации Politico, бельгийское правительство требует от ЕС создать дополнительный денежный буфер на случай действий России в ответ на изъятие активов. Он станет дополнением к финансовым гарантиям, которые страны ЕС предоставят Бельгии в рамках кредита в размере €210 млрд.

В начале декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Киева, одним из которых является «репарационный кредит». Альтернативный вариант — выделение кредита Киеву за счет заимствований, опирающихся на бюджет ЕС. Как писало Politico, Венгрия заблокировала этот план.

Подавляющее большинство стран Евросоюза согласились заблокировать российские суверенные активы на неопределенный срок, узнал Euractiv. Вопрос будет обсуждаться 18 декабря.

Против выделения кредита Киеву за счет российских активов высказывался также Европейский центральный банк.

Москва пригрозила «серьезными последствиями» в случае конфискации своих зарубежных активов. Кремль предупредил, что юридическую ответственность будут нести как страны, так и конкретные лица.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
При участии
Наталия Анисимова
Бельгия российские активы
