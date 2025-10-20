Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины

ЕС рассматривает возможность принимать новых стран-членов без предоставления им права вето на начальном этапе. Воспользоваться им они смогут после «ключевых институциональных реформ»

Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Страны Евросоюза и Еврокомиссия рассматривают возможность изменить правила членства в объединении, что в перспективе может ускорить вступление Украины, Молдавии и Черногории, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно новому механизму, у новых членов ЕС на первом этапе не будет полноценного права голоса, в частности, они не смогут накладывать вето на решения блока. Предполагается, что они получат эти права после проведения в ЕС «ключевых институциональных реформ», таких как введение квалифицированного большинства при голосовании.

Предложение на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми 27 членами ЕС.

Politico отмечает, что Европейский союз считает расширение одним из своих стратегических приоритетов, однако стремление увеличить число участников до 30 в ближайшее десятилетие «обнажает внутренние разногласия в блоке». Процесс блокируют Венгрия и некоторые другие страны из опасений, что он может привести к нежелательной конкуренции или поставить под угрозу интересы безопасности.

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что отдельные страны — члены Евросоюза «не должны замедлять расширение, блокируя реформы». Механизм присоединения новых участников без полного права голоса позволил бы ЕС «функционировать даже в расширенном составе», считает он. Парламентарий сообщил, что представители стран Западных Балкан сочли такой подход «конструктивным и жизнеспособным».

Предложение поддержал президент Черногории Яков Милатович. Он напомнил, что последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а Великобритания вышла из сообщества в 2020 году. Вице-премьер Украины Тарас Качка также призвал найти «креативные» решения, которые не дали бы Будапешту помешать Киеву вступить в блок. Украина, как и Молдавия, получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, а переговоры стартовали летом 2024 года.

Власти России заявляют, что не возражают против стремления Украины вступить в ЕС, но присоединение к НАТО — это «другое дело».