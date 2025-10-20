 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины

ЕС рассматривает возможность принимать новых стран-членов без предоставления им права вето на начальном этапе. Воспользоваться им они смогут после «ключевых институциональных реформ»
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images
Фото: Jean-Christophe Guillaume / Getty Images

Страны Евросоюза и Еврокомиссия рассматривают возможность изменить правила членства в объединении, что в перспективе может ускорить вступление Украины, Молдавии и Черногории, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно новому механизму, у новых членов ЕС на первом этапе не будет полноценного права голоса, в частности, они не смогут накладывать вето на решения блока. Предполагается, что они получат эти права после проведения в ЕС «ключевых институциональных реформ», таких как введение квалифицированного большинства при голосовании.

Предложение на ранней стадии разработки и должно быть одобрено всеми 27 членами ЕС.

В Киеве допустили прорыв в переговорах о ЕС на фоне «креативных решений»
Политика
Фото:Александр Казаков / ТАСС

Politico отмечает, что Европейский союз считает расширение одним из своих стратегических приоритетов, однако стремление увеличить число участников до 30 в ближайшее десятилетие «обнажает внутренние разногласия в блоке». Процесс блокируют Венгрия и некоторые другие страны из опасений, что он может привести к нежелательной конкуренции или поставить под угрозу интересы безопасности.

Глава комитета бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер заявил, что отдельные страны — члены Евросоюза «не должны замедлять расширение, блокируя реформы». Механизм присоединения новых участников без полного права голоса позволил бы ЕС «функционировать даже в расширенном составе», считает он. Парламентарий сообщил, что представители стран Западных Балкан сочли такой подход «конструктивным и жизнеспособным».

Предложение поддержал президент Черногории Яков Милатович. Он напомнил, что последней страной, вступившей в ЕС, была Хорватия в 2013 году, а Великобритания вышла из сообщества в 2020 году. Вице-премьер Украины Тарас Качка также призвал найти «креативные» решения, которые не дали бы Будапешту помешать Киеву вступить в блок. Украина, как и Молдавия, получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС в 2022 году, а переговоры стартовали летом 2024 года.

Власти России заявляют, что не возражают против стремления Украины вступить в ЕС, но присоединение к НАТО — это «другое дело».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Евросоюз Украина Молдавия Черногория вето
Материалы по теме
FT узнала об идее ЕС закупать оружие США для Киева за счет активов России
Политика
Euractiv сообщил, что Евросоюз планирует ужесточить визовую политику
Политика
Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Норбит внедрит ИИ-ассистента для Асконы РБК Компании, 11:30
Пассажиров борта AZAL отправили в Баку после аварийной посадки в Пулково Общество, 11:28
FT узнала, что Трамп ругался на встрече с Зеленским Политика, 11:28
Трибунал IBSF признал незаконным отстранение россиян от соревнований Спорт, 11:27
Суд частично реабилитировал осужденного в 1947 году гражданина Политика, 11:25
Politico узнало о разработке новых правил членства в ЕС ради Украины Политика, 11:20
Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения Политика, 11:19
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Что стимулирует рынок дата-центров в России Отрасли, 11:17
ФСБ показала, как задержали мужчину за подготовку взрыва в администрации Политика, 11:16
Каждый третий производитель обуви — на грани закрытия. Как меняется рынокПодписка на РБК, 11:08
Биткоин подорожал за сутки на $5 тыс. Что случилось на крипторынке Крипто, 11:07
Каллас назвала «неприятным» возможный визит Путина в Венгрию Политика, 11:04
В Улан-Удэ нашли подозреваемую в отравлении почти 90 человек Общество, 11:04
Как работать, не принося в жертву собственный комфорт и интересы РБК и ГАЛС, 11:00