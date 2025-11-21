Орбан заявил, что Украина не имеет права на членство в ЕС

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет права на членство в Евросоюзе. Об этом он сообщил в эфире венгерского радио Kossuth, передает издание HVG.

По его словам, присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к состоянию войны между ЕС и Россией.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он.

Орбан назвал ситуацию на Украине «хаосом», в который «брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков».