Политика⁠,
0

Орбан заявил, что Украина не имеет права на членство в ЕС

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина не имеет права на членство в Евросоюзе. Об этом он сообщил в эфире венгерского радио Kossuth, передает издание HVG.

По его словам, присоединение Украины к Евросоюзу привело бы к состоянию войны между ЕС и Россией.

Венгрия отказалась финансировать Украину из-за коррупционного скандала
Политика
Виктор Орбан

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет финансово поддерживать Украину, сославшись на коррупционные скандалы в Киеве. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети X.

«Золотая иллюзия Украины рушится. Мафиозная сеть военного времени с бесчисленными связями с президентом Зеленским была разоблачена <…> Спасибо, но мы не хотим в этом участвовать. Мы не будем отправлять деньги венгерского народа на Украину. Дома им можно найти гораздо лучшее применение», — написал он.

Орбан назвал ситуацию на Украине «хаосом», в который «брюссельская элита хочет влить деньги европейских налогоплательщиков».

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Антонина Сергеева
Виктор Орбан ЕС Украина
