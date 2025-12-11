Politico рассказало об идее США создать альтернативу G7 c Россией

В США обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5, куда вошли бы США, Китай, Индия, Япония и Россия. Трамп называл исключение России из G8 «очень большой ошибкой». Путин исключал возвращение в этот формат

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

В США обсуждают создание группы пяти стран, в которую вошли бы Китай и Россия, новое объединение должно стать альтернативой G7, пишет Politico.

В Вашингтоне обсуждается, «казалось бы, весьма необычная идея» о создании нового объединения под названием «Ключевая пятерка» (Core 5), которое включало бы США, Китай, Индию, Японию и Россию, пишет издание.

«Это соответствует тому, как президент Трамп воспринимает мир: не идеологически, а через симпатию к авторитарным лидерам и через склонность к сотрудничеству с другими великими державами, сохраняющими сферы влияния в своем регионе», — сказала Politico Торри Тауссиг, входившая в Совет национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене.

По ее мнению, то что Европы нет в объединении, «может заставить европейцев поверить, что нынешняя администрация рассматривает Россию как ведущую державу, способную иметь собственную сферу влияния в Европе».

Портал Defense One ранее сообщал, что этот пункт был включен в неопубликованную, расширенную версию Стратегии национальной безопасности США. В нем речь шла о создании новой группы мировых держав — С5 — из упомянутых стран (с численностью населения более 100 млн человек), которая стала бы альтернативой «Большой семерки». В качестве первого пункта повестки С5 могла стать нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией, уточняло издание. В G7 входят США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония.

Белый дом отрицает существование другой версии документа. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что «альтернативной, закрытой или секретной версии» 33-страничной американской стратегии нет.

Американский лидер Дональд Трамп называл исключение России из «Большой восьмерки» «очень большой ошибкой». Он также говорил, что хотел бы видеть Китай в составе «Большой девятки», писал Defense One.

На прошлой неделе российский президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что у стран «Большой семерки» высокотехнологичная экономика с «мощной основой», но «их доля в мировой экономике год от года постоянно сокращается, как шагреневая кожа». Он исключил возвращение России в формат «Большой восьмерки». Пункт о приглашении Москвы вернуться в G8 содержался в первоначальной версии мирного плана США.

Формат «Большой восьмерки» (G8) прекратил свое существование в марте 2014 года, когда участие России было приостановлено «до изменения курса». Поводом стало присоединение Крыма. С тех пор Россия не участвовала в саммитах, и группа вернулась к формату «Большой семерки» (G7), включающей Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.