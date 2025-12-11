Появилось видео операции США с захватом танкера в Карибском море

США захватили крупный танкер у берегов Венесуэлы. Вашингтон считает, что он связан с «теневым флотом». В зоне риска находятся еще более 30 судов в этих территориальных водах, пишет Reuters

Video

Опубликовано видео задержания Береговой охраной США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

На ролике видно, как американский военный вертолет подлетает к танкеру и с него на корабль высаживаются военнослужащие с оружием. Кадры операции сделаны с беспилотника.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам, что военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный».

Более 30 нефтяных судов, находящихся под санкциями США и работающих в Венесуэле, рискуют быть задержанными после инцидента с танкером, пишет Reuters. Согласно данным TankerTrackers, в общей сложности около 80 судов, загруженных или ожидающих загрузки нефти, находятся в водах Венесуэлы или вблизи ее побережья.

Захват танкера в совокупности с усилением давления Трампа на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро привели к тревоге у многих судовладельцев и судоходных агентств, многие из которых рассматривают планы вывода судов из венесуэльских вод в ближайшие дни, говорится в статье.

Венесуэла в свою очередь обвинила США в «вопиющей краже», назвав захват «актом международного пиратства».

Захваченный «супертанкер» «Скиппер» является частью теневого флота — судов, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, в крупнейшие пункты назначения, пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на аналитику Lloyd's List Intelligence отмечает, что глобальный теневой флот включает 1423 танкера, из которых 921 находятся под санкциями США, Великобритании или Европы. Как правило, это старые суда, информация об их владельцах непрозрачна, и они ходят без страховки. В основном эти суда перевозят находящуюся под санкциями нефть из России, Ирана и Венесуэлы в азиатские страны, говорится в публикации. В случае с Венесуэлой погрузка происходит в портах, управляемых государственной компанией PDVSA, под вымышленными названиями, сказано в статье.

Задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Кроме того, Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. В декабре Трамп выступил с заявлением, что правление президента Венесуэлы скоро завершится, а дни Мадуро «сочтены». Во время состоявшегося 21 ноября телефонного разговора лидеров Мадуро, по данным The Telegraph, попросил у главы Белого дома возможность оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежище в дружественной стране.

В Венесуэле тем временем объявили мобилизацию в вооруженные силы. Мадуро призывает США к миру. Москва поддерживает Каракас и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту.