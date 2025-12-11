 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Появилось видео операции США с захватом танкера в Карибском море

США захватили крупный танкер у берегов Венесуэлы. Вашингтон считает, что он связан с «теневым флотом». В зоне риска находятся еще более 30 судов в этих территориальных водах, пишет Reuters

Появилось видео операции США с захватом танкера в Карибском море
Video

Опубликовано видео задержания Береговой охраной США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы.

На ролике видно, как американский военный вертолет подлетает к танкеру и с него на корабль высаживаются военнослужащие с оружием. Кадры операции сделаны с беспилотника.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам, что военные захватили у побережья Венесуэлы «крупный танкер, очень большой, самый крупный, когда-либо захваченный».

Более 30 нефтяных судов, находящихся под санкциями США и работающих в Венесуэле, рискуют быть задержанными после инцидента с танкером, пишет Reuters. Согласно данным TankerTrackers, в общей сложности около 80 судов, загруженных или ожидающих загрузки нефти, находятся в водах Венесуэлы или вблизи ее побережья.

Захват танкера в совокупности с усилением давления Трампа на правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро привели к тревоге у многих судовладельцев и судоходных агентств, многие из которых рассматривают планы вывода судов из венесуэльских вод в ближайшие дни, говорится в статье.

Венесуэла в свою очередь обвинила США в «вопиющей краже», назвав захват «актом международного пиратства».

Захваченный «супертанкер» «Скиппер» является частью теневого флота — судов, перевозящих нефть, находящуюся под санкциями, в крупнейшие пункты назначения, пишет Reuters.

Агентство со ссылкой на аналитику Lloyd's List Intelligence отмечает, что глобальный теневой флот включает 1423 танкера, из которых 921 находятся под санкциями США, Великобритании или Европы. Как правило, это старые суда, информация об их владельцах непрозрачна, и они ходят без страховки. В основном эти суда перевозят находящуюся под санкциями нефть из России, Ирана и Венесуэлы в азиатские страны, говорится в публикации. В случае с Венесуэлой погрузка происходит в портах, управляемых государственной компанией PDVSA, под вымышленными названиями, сказано в статье.

Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
Политика
Фото:Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press

Задержание танкера произошло на фоне наращивания военных сил Соединенных Штатов в регионе. К середине ноября численность американских военных в регионе достигла 15 тыс. человек. Кроме того, Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. В декабре Трамп выступил с заявлением, что правление президента Венесуэлы скоро завершится, а дни Мадуро «сочтены». Во время состоявшегося 21 ноября телефонного разговора лидеров Мадуро, по данным The Telegraph, попросил у главы Белого дома возможность оставить $200 млн из личных активов, амнистию для соратников и убежище в дружественной стране.

В Венесуэле тем временем объявили мобилизацию в вооруженные силы. Мадуро призывает США к миру. Москва поддерживает Каракас и призывает администрацию Трампа воздержаться от дальнейшего «сползания» к полномасштабному конфликту.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
танкер США
Материалы по теме
Трамп объявил о задержании «очень большого» танкера у берегов Венесуэлы
Политика
В МИДе призвали США удержаться от «сползания» к конфликту с Венесуэлой
Политика
Трамп обсудит дальнейшие действия по Венесуэле с военными и дипломатами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 10:49 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 10:49
Что взять от диджитал-трендов в 2026 году: 5 советов бизнесуПодписка на РБК, 11:02
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
В Петербурге ограничили работу мобильного интернета Политика, 10:55
Подведены итоги экологического проекта в Белом море Life, 10:52
ЭКСАР застраховал поставки высоковольтного электрооборудования в Алжир Пресс-релиз, 10:49
Новый офисный синдром — ложное выгорание сотрудника на работе Образование, 10:48
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на 11 декабря. Какой силы она была Общество, 10:44
В 2025 году в Москве поставили на учет рекордный объем жилья по реновации Недвижимость, 10:38
В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа Политика, 10:36
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты Общество, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников Общество, 10:30
NASA потеряло связь с запущенным в 2013 к Марсу аппаратом Общество, 10:29