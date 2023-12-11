Reuters узнал об исключении из новых санкций запрета на продажу танкеров

Еврокомиссия предлагала запретить продажу старых танкеров России, чтобы помешать наращивать «теневой флот» для обхода нефтяных санкций, сообщает агентство. Россия считает санкции незаконными

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Страны Евросоюза близки к согласованию 12-го пакета санкций против России, из него исключили запрет на продажу танкеров, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.

По данным агентства, ЕК предлагала запретить продажу старых танкеров в Россию, а также компаниям, которые могут использовать для обхода нефтяных санкций, чтобы помешать России наращивать свой «теневой флот» судов для перевозки нефти, однако этот пункт был убран из нового пакета. Один из собеседников пояснил, что страны Средиземноморья выразили опасения, что запрет может поставить их судоходные компании в невыгодное положение. В последней версии санкционного пакета компании обязаны лишь отчитываться о продаже танкеров.

По информации источников, новый пакет может быть принят 11 декабря. Вечером представители стран ЕС встретятся, чтобы внести правки в текст. «Думаю, у нас есть более-менее стабильный текст», — сказал один из источников.

Основные ограничения коснутся экспорта российских алмазов в ЕС, Брюссель также намерен усложнить обход существующих санкций, включая потолок цен на российскую нефть. О том, что торговля российскими алмазами попадут под санкции, осенью заявляли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На прошлой неделе страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) сообщили, что запретят импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, с 1 января 2024 года, а с 1 марта будет ограничен ввоз российских алмазов, обработанных в третьих странах. В Кремле называли планы ЕС запретить импорт алмазов продолжением поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов, будут бить по России. «Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга и страдают интересы самих европейцев», — заявилил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Издание Politico отмечало, что трейдеры часто игнорируют введенный ЕС и странами G7 потолок цен на российскую нефть ($60 за баррель), из-за чего она продается примерно по $70 за баррель, а около 48% российского сырья все равно перевозят на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах «Большой семерки» и Евросоюза. В действительности только немногие операторы столкнулись с последствиями ограничений, указало Politico. По оценкам экспертов финляндского Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха CREA, за год после установления потолка Россия недополучила от экспорта около €34 млрд, что эквивалентно 14% годового дохода или прибыли за два месяца. России удалось обойти ограничения также благодаря «лазейке в нефтепереработке»: Индия и другие страны закупают огромные объемы российской нефти, перерабатывают ее и поставляют без ограничений в том числе в Евросоюз.

Россия считает санкции Запада незаконными. Песков подчеркивал, что «потенциал санкционной агрессии» против Москвы «фактически исчерпан».