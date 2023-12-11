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Поправки в Конституцию ,  
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Медведев допустил точечные изменения в Конституцию

Медведев: нет условий для новой Конституции, но возможны точечные изменения
Сюжет
Поправки в Конституцию
Сейчас условий для принятия нового основного закона нет, отметил зампред Совбеза, пояснив, что они возникают вследствие «революции, а революции нам не нужны»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

России пока не нужна новая Конституция, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Нам не нужна пока новая Конституция, на мой взгляд. Я уже говорил об этом и еще раз повторю: Конституция — консервативный документ. Именно поэтому у нас есть Конституционный суд. Вот если бы конституционное нормотворчество текло такой широкой рекой, то, наверное, Конституционный суд был бы не нужен. Можно было бы постоянно с учетом изменения жизни менять Конституцию. Но вот делать это нужно максимально аккуратно», — отметил Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Он задался вопросом, как часто другие страны, в том числе «недружественные», такие как США, меняют основной закон. «Это такая фундаментальная история с поправками. И мы к этому приблизительно так же сейчас относимся», — сказал замглавы Совбеза.

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Медведев допустил, что может сложиться ситуация, «когда общественные изменения настолько серьезны, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции, отдельные поправки, а просто новую Конституцию». Однако сейчас условий для этого нет, подчеркнул политик, выразив надежду, что «и не будет».

По его словам, условия для изменения Конституции возникают вследствие «революции, а революции нам не нужны». «Мы свой лимит, как принято говорить, в XX веке с революциями исчерпали», — заметил он.

При этом замглавы Совбеза не исключил «точечные изменения» в основной закон. «Донастройка, безусловно, будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», — заключил Медведев.

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Летом 2020 года в России вступили в силу поправки к Конституции. Они были приняты после общероссийского голосования. Одной из главных поправок стало обнуление президентских сроков Владимира Путина, что позволяет ему выдвигать свою кандидатуру на выборах. Также обновленный документ гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексацию пенсий. В нем также содержатся положения о защите исторической правды, русском языке и браке как союзе мужчины и женщины. Путин, объясняя необходимость изменений, говорил, что это правильный шаг, что позволит «укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед».

Следующие президентские выборы пройдут 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. 8 декабря Путин заявил о намерении принять участие в выборах.

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Елена Чернышова
Дмитрий Медведев Конституция
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года

Пространство выбора

Быстрое заселение

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