Путин объяснил правильность поправок к Конституции России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Принятие поправок к Конституции России — это правильный шаг, направленный на укрепление государственности. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня по 1 июля. Жители каждого региона могли прийти на избирательные участки в любой день. Кроме того, в Москве и Нижегородской области было доступно голосование в онлайн-формате.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосование составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% голосовавших (57,7 млн человек), против изменений выступили 21,27% (15,7 млн).