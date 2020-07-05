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Поправки в Конституцию ,  
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Путин объяснил правильность поправок к Конституции России

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Принятие поправок к Конституции России — это правильный шаг, направленный на укрепление государственности. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Они будут укреплять нашу государственность, создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня по 1 июля. Жители каждого региона могли прийти на избирательные участки в любой день. Кроме того, в Москве и Нижегородской области было доступно голосование в онлайн-формате.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), явка на голосование составила 67,97%. Поправки поддержали 77,92% голосовавших (57,7 млн человек), против изменений выступили 21,27% (15,7 млн).

В соответствии с указом президента поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля.

Теги: Владимир Путин, поправки в Конституцию
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