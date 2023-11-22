Бастрыкин призвал прописать государственную идеологию в Конституции

Нужно сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить их в Основном законе страны, заявил глава СК Бастрыкин. Сейчас Конституция запрещает государственную идеологию

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Работу над Конституцией России необходимо продолжить и прописать в ней государственную идеологию, заявил глава СК Александр Бастрыкин на конференции в Минюсте.

«Конечно, это должна быть неспешная работа. Но идти… по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции… мне кажется, это необходимо», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

Бастрыкин указал на необходимость сформулировать госидеологию и цели российского общества и закрепить их в Основном законе. «Просто отмахнуться» от этого не получится, счел глава СК.

Конституция России была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. В 2020 году в Основной закон были внесены поправки, которые в том числе обнулили предыдущие сроки президента России Владимира Путина, но не коснулись идеологии.

Согласно ст. 13 Конституции 1993 года, в России никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной.

В мае глава Минюста Константин Чуйченко заявил, что положение Конституции России о запрете государственной идеологии нужно изменить. Он напомнил, что ст. 13 Конституции пришла на смену ст. 6 Конституции СССР, где прописано, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы является Компартия СССР, поэтому появление в российской Конституции запрета на идеологию объяснимо.

В июне 2022 году председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин исключил возможность внесения в Конституцию статьи о государственной идеологии. Он счел опасным и несвоевременным «всплеск активности» по поводу выработки и конституционного признания госидеологии.