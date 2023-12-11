Экс-генпрокурор Австралии попробует снять санкции с Дерипаски в суде

Дерипаска оспорил в суде Австралии решение о введении против него санкций

Дерипаска попал под санкции Австралии в прошлом марте. Бизнесмен обжаловал их, его интересы представляет экс-генпрокурор страны. В заявлении говорится, что Канберра опиралась на решения других западных стран и слухи в интернете

Олег Дерипаска (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бизнесмен Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $2,5 млрд) оспорил введение против него австралийских санкций, сообщает The Canberra Times. Он обратился в Федеральный суд Австралии с просьбой пересмотреть это решение, интересы Дерипаски представляет бывший генеральный прокурор этой страны Кристиан Портер (занимала пост в 2017-2021 годах).

Канберра внесла Дерипаску в черный список в марте 2022 года; бывший министр иностранных дел Австралии Марис Пейн (ушла с должность в прошлом мае) заявила, что меры призваны оказать «давление на олигархов, близких к президенту России Владимиру Путину». Это решение закрыло Дерипаске въезд в страну и «лишило возможности получить прибыль от участия в компании Queensland Alumina», пишет издание.

Queensland Alumina — глиноземный завод, расположенный в Гладстоне (штат Квинсленд). 20% компании принадлежали Rusal через австралийскую «дочку» Alumina and Bauxite Company, 80% — Rio Tinto Alcan. В прошлом марте Австралия запретила поставки в Россию глинозема и алюминиевых руд. Позднее Rio Tinto решила разорвать коммерческие отношения с Москвой и заявила, что получила полный контроль над заводом в Гладстоне. Rusal обратился в австралийский суд с требованием вернуть себе долю в предприятии.

В заявлении Дерипаски говорится, что для введения санкций не было достаточных оснований, а экс-министр Пейн руководствовалась «не относящимися к делу соображениями». По мнению бизнесмена, на Канберру повлияли решения других западных стран о санкциях в отношении предпринимателя (он находится под санкциями США, Канады, Великобритании), отказ американского суда отменить ограничения и «сплетни в интернете».

Портер, выступая на заседании суда в Перте, заявил, что Пейн не справилась со своими обязанностями, а министерство иностранных дел и торговли «не проконсультировало ее должным образом».

Австралийское правительство обосновывало ограничения тем, что Дерипаска поддерживал «тесные связи с Путиным» и «занимался деятельностью или выполнял функции, экономически или стратегически важные для России»; к тому же, заявили в Канберре, Дерипаска ранее говорил, что «не отделяет себя от российского государства», сообщает The Guardian.

Бизнесмен назвал эти утверждения «расплывчатыми» и бездоказательными и отметил, что «их происхождение неизвестно». В своем заявлении он также отрицал, что выполнял какие-либо функции, имеющие стратегическое значение для России, пишет газета. Санкции Дерипска назвал юридически необоснованными.

В октябре в интервью Financial Times Дерипаска сказал, что Россия выдержала западные санкции из-за военных действий на Украине. В начале декабря он написал в своем Telegram, что в ближайшие четыре года «санкции можно будет считать законченным упражнением».