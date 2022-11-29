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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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В Британии отложили суд над Дерипаской после просьбы ослабить санкции

FT: В Британии суд на Дерипаской отложили на март после просьбы ослабить санкции
Адвокаты Дерипаски утверждали, что санкции не позволяют бизнесмену использовать более 500 тыс. фунтов стерлингов, однако ему потребуется бо́льшая сумма из-за судебных издержек. Суд отложил процесс до марта 2023 года
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

В Великобритании отложили разбирательство дела против российского бизнесмена Олег Дерипаски о неуважении к суду после того, как его адвокаты попросили ограничить введенные против него санкции, пишет Financial Times.

Адвокаты бизнесмена указали, что судебные издержки превысят лимит в 500 тыс. фунтов стерлингов (более 36,7 млн руб.), установленный ограничениями. Его защитник подчеркнул, что правильным было бы позволить предпринимателю «защищать себя без каких-либо ограничений».

Иск против Дерипаски подал бывший председатель правления ВЭБа Владимир Чернухин. Его адвокат Ричард Лиссак заявил во время заседания, что ограничение в 500 тыс. фунтов — «солидный боевой резерв» для оплаты любых судебных издержек, этой суммы «достаточно, чтобы позволить мистеру Дерипаске провести справедливый судебный процесс и защитить себя».

Судья решил отложить процесс, который должен был начаться 28 ноября, до марта следующего года.

Судебная тяжба между Дерипаской и Чернухиным за право владения половиной «Трехгорной мануфактуры» шла несколько лет. В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить ему $95,2 млн.

Дерипаска с постановлением суда не согласился, его адвокаты подали апелляцию. Но в феврале 2020 года лондонский Апелляционный суд подтвердил решение предыдущей инстанции. Спустя четыре месяца, в июне, Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против Дерипаски с требованием отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. Экс-глава ВЭБа настаивал, что Дерипаска вывел из-под юрисдикции британского суда акции компании En+ на сумму $236 млн. Ценные бумаги были обеспечением платежа, назначенного судом в рамках спора о «Трехгорной мануфактуре».

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Адвокаты Дерипаски призвали рассматривать иск Чернухина в качестве «злоупотребления процессом», назвав его результатом «личной неприязни». Суд с доводами защиты предпринимателя согласился.

В октябре прошлого года Чернухин снова подал в суд на Дерипаску. Во время слушания он заявил, что Дерипаска нарушил судебное распоряжение, согласно которому должен был «сохранить» определенные активы. Они должны были служить обеспечением выплаты компенсации Чернухину в случае, если он выигрывает дело о владении 50% «Трехгорной мануфактуры» против Дерипаски.
 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Олег Дерипаска суд
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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