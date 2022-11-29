FT: В Британии суд на Дерипаской отложили на март после просьбы ослабить санкции

В Британии отложили суд над Дерипаской после просьбы ослабить санкции

Адвокаты Дерипаски утверждали, что санкции не позволяют бизнесмену использовать более 500 тыс. фунтов стерлингов, однако ему потребуется бо́льшая сумма из-за судебных издержек. Суд отложил процесс до марта 2023 года

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Самсонов / ТАСС)

В Великобритании отложили разбирательство дела против российского бизнесмена Олег Дерипаски о неуважении к суду после того, как его адвокаты попросили ограничить введенные против него санкции, пишет Financial Times.

Адвокаты бизнесмена указали, что судебные издержки превысят лимит в 500 тыс. фунтов стерлингов (более 36,7 млн руб.), установленный ограничениями. Его защитник подчеркнул, что правильным было бы позволить предпринимателю «защищать себя без каких-либо ограничений».

Иск против Дерипаски подал бывший председатель правления ВЭБа Владимир Чернухин. Его адвокат Ричард Лиссак заявил во время заседания, что ограничение в 500 тыс. фунтов — «солидный боевой резерв» для оплаты любых судебных издержек, этой суммы «достаточно, чтобы позволить мистеру Дерипаске провести справедливый судебный процесс и защитить себя».

Судья решил отложить процесс, который должен был начаться 28 ноября, до марта следующего года.

Судебная тяжба между Дерипаской и Чернухиным за право владения половиной «Трехгорной мануфактуры» шла несколько лет. В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал совладельцем компании Чернухина и обязал структуру Дерипаски выплатить ему $95,2 млн.

Дерипаска с постановлением суда не согласился, его адвокаты подали апелляцию. Но в феврале 2020 года лондонский Апелляционный суд подтвердил решение предыдущей инстанции. Спустя четыре месяца, в июне, Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против Дерипаски с требованием отправить предпринимателя в тюрьму за неуважение к суду. Экс-глава ВЭБа настаивал, что Дерипаска вывел из-под юрисдикции британского суда акции компании En+ на сумму $236 млн. Ценные бумаги были обеспечением платежа, назначенного судом в рамках спора о «Трехгорной мануфактуре».

Адвокаты Дерипаски призвали рассматривать иск Чернухина в качестве «злоупотребления процессом», назвав его результатом «личной неприязни». Суд с доводами защиты предпринимателя согласился.

В октябре прошлого года Чернухин снова подал в суд на Дерипаску. Во время слушания он заявил, что Дерипаска нарушил судебное распоряжение, согласно которому должен был «сохранить» определенные активы. Они должны были служить обеспечением выплаты компенсации Чернухину в случае, если он выигрывает дело о владении 50% «Трехгорной мануфактуры» против Дерипаски.

