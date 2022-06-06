Rusal подал иск к Rio Tinto из-за передачи ей контроля над СП в Австралии

Rio Tinto принадлежит 80% глиноземного предприятия Queensland Alumina Limited, остальное — Rusal. В апреле на фоне санкций Австралии против России международный концерн объявил, что полный контроль над заводом перешел к нему

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Rusal подал в Федеральный суд Австралии иск против международного горнодобывающего концерна Rio Tinto, требуя вернуть себе долю в глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited (QAL). Об этом сообщают Reuters и The Australian со ссылкой на судебные документы.

QAL расположен в городе Гладстон (штат Квинсленд). Rio Tinto принадлежит 80% завода, остальное — Rusal через «дочку» Alumina & Bauxite Co. Ltd (ABC). Однако в апреле Rio Tinto заявила, что из-за санкций Австралии против России к ней перешел полный контроль над предприятием.

В исковом заявлении ABC, выдержки из которого приводит Reuters, говорится об отсутствии обстоятельств для такого решения. Компания сочла передачу контроля над 20% завода Rio Tinto нарушением обязательств. ABC просит суд восстановить ее права на QAL и настаивает, что это не приведет к нарушению санкций.

В Rio Tinto отказались от комментариев. РБК направил запрос представителю Rusal.

В апреле Bloomberg со ссылкой на источник писал, что руководство QAL попросило Rio Tinto взять актив под полный контроль после консультаций с юристами, которые посчитали, что структура управления предприятием не соответствует санкционным требованиям властей Австралии. Месяцем ранее Rio Tinto решила разорвать все коммерческие связи с российским бизнесом.

В ответ на российскую военную операцию на Украине Австралия ввела несколько пакетов санкций против России. Под ограничения попал в том числе основатель Rusal Олег Дерипаска. Также страна запретила своим компаниям поставлять в Россию глинозем, алюминиевые руды и бокситы.

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В апреле 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски, UC Rusal и En+. В начале 2019 года санкции против UC Rusal и En+ были сняты, но Дерипаске пришлось снизить свою долю в обеих компаниях до менее 50%. В мартовском заявлении En+, которое приводит The Guardian, говорится, что Дерипаска «не может получать какую-либо финансовую выгоду от своего миноритарного пакета акций в En+, Rusal или любом предприятии группы и не может получать дивиденды», как следствие соглашения 2019 года с властями США.