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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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WP узнала о плане США по борьбе с нападениями на корабли

WP: США запланировали расширить военную группу в Красном море из-за хуситов
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
США ведут переговоры с союзниками по коалиции военно-морских сил, чтобы усилить группировку в Красном море и Аденском заливе из-за участившихся атак йеменских хуситов, пишет WP
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

США пытаются подтолкнуть союзников по коалиции «Объединенные морские силы» к расширению оперативной группы, действующей в Красном море и Аденском заливе, в связи с участившимися атаками йеменских хуситов на коммерческие суда, сообщает The Washington Post (WP).

В состав коалиции со штаб-квартирой в Бахрейне входят 39 стран.

Как рассказал изданию высокопоставленный чиновник администрации американского президента, план Вашингтона состоит в расширении объединенной оперативной группы CTF-153. Подразделение подчиняется командующему 5-м флотом ВМС США вице-адмиралу Брэду Куперу, но руководство переходит от страны к стране.

По словам представителя Пентагона, знакомого с вопросом, США в ходе переговоров подчеркивают, что многие страны заинтересованы в бесперебойном коммерческом судоходстве в регионе. Он описал усилия Вашингтона как в основном «амбициозные», с неясными сроками, пока союзники и партнеры оценивают, как могли бы участвовать. Высокопоставленный представитель администрации оспорил эту характеристику, заявив, что обсуждения ведутся активно.

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее говорил о «некотором интересе со стороны нескольких ключевых партнеров» к принятию мер в отношении хуситов, не назвав конкретных стран. «Наша цель — обеспечить наличие достаточных военных средств для сдерживания этих угроз хуситов морской торговле в Красном море и в прилегающих водах для мировой экономики в целом», — сказал он.

WP отмечает, что шеф Пентагона Ллойд Остин на прошлой неделе провел беседу с министром обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом Аль Саудом по вопросу «угрозы хуситов свободе судоходства в Красном море». Аналогичный разговор состоялся между председателем объединенного комитета начальников штабов США Чарльза Брауна с французским коллегой.

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В середине ноября хуситы объявили, что будут топить любые израильские суда — как под государственным флагом, так и принадлежащие местным компаниям. Это связано с поддержкой ими палестинской исламистской группировки ХАМАС, с которой Израиль ведет войну с 7 октября.

После этого хуситы напали на ряд судов, при захвате которых атаковали и пришедшие тем на помощь американские военные корабли. Кроме того, военные корабли США и Франции перехватывали беспилотники со стороны Йемена.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Красное море Аденский залив хуситы Йемен США Военно-морские силы
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