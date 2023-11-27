Эсминец ВМС США подвергся ракетной атаке в Аравийском море

После задержания захватчиков танкера Central Park в Аденском заливе в направлении преследовавшего их американского эсминца Mason со стороны контролируемых хуситами районов Йемена были выпущены две ракеты, сообщило командование США

Эсминец USS Mason (Фото: U.S. Navy / Bill Mesta / Reuters)

Со стороны районов Йемена, которые контролируются группировкой хуситов, ночью 27 ноября были выпущены две баллистические ракеты в сторону американского эсминца Mason, который откликнулся на сигнал бедствия, поданный танкером Central Park в Аденском заливе (Аравийское море), сообщает Центральное командование США (CENTCOM).

Инцидент произошел после задержания пяти боевиков, захвативших танкер. «Ракеты упали в Аденском заливе примерно в десяти морских милях (18,5 км. — РБК) от кораблей. Авианосец USS MASON (DDG87), входящий в состав авианосной ударной группы «Дуайт Д. Эйзенхауэр», завершал свой ответ на сигнал бедствия с Central Park во время пусков ракет. Во время этого инцидента ни на одном из судов не было никаких повреждений или сообщений о травмах», — говорится в сообщении ведомства в X.

Торговое судно Central Park подало сигнал бедствия в связи с нападением, уточнили американские военные. По прибытии на помощь коалиционная группа по борьбе с пиратством потребовала от нападавших освободить танкер, после с него высадились пять вооруженных лиц. Они попытались скрыться на небольшой лодке, однако Mason преследовал нападавших, в итоге они сдались.