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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Эсминец США сбил летевший со стороны Йемена беспилотник в Красном море

CNN: американский корабль Mason сбил летевший со стороны Йемена беспилотник
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Одно из орудий эсминца USS Mason
Одно из орудий эсминца USS Mason (Фото: Michael R. McCormick / U.S. Navy)

Американский военный корабль сбил в южной части Красного моря беспилотник, который летел из районов Йемена, контролируемых хуситами, сообщил CNN со ссылкой на американского военного чиновника.

По словам источника телеканала, эсминец USS Mason, оснащенный управляемыми ракетами класса «Арли Берк», не был поврежден, также не пострадал никто из экипажа корабля. Дрон подлетел к эсминцу «достаточно близко», командир корабля счел это угрозой и приказал его сбить.

Американский эсминец USS Carney подвергся атаке в Красном море
Политика
Фото:US Navy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Последнее время хуситы все чаще стали атаковать иностранные суда в Красном море. Так, 3 декабря они совершили четыре атаки на три коммерческих американских судна в регионе. В Пентагоне посчитали, что все нападения были совершены йеменскими хуситами при поддержке и организации Ирана.

В середине ноября йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа».

Теги
эсминец США Йемен беспилотники дроны Красное море
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