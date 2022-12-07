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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Курской области показал фото «укрепления рубежей»

Губернатор Роман Старовойт опубликовал фото укреплений на границах Курской области

Фото:gubernator46 / Telegram Фото:gubernator46 / Telegram Фото:gubernator46 / Telegram Фото:gubernator46 / Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке фортификационных сооружений в регионе. Фото он выложил в своем телеграм-канале.

«Продолжаем укреплять рубежи Курской области», — написал Старовойт.

Фото аналогичных укреплений показал в конце ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе идет установка укреплений и фортификационных сооружений и строительство засечной черты. 

В конце октября Старовойт сообщал о законченных работах по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Он подчеркивал, что регион готов «отразить любые посягательства на нашу территорию».

6 декабря в Курске украинский беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома. На месте происшествия возник пожар. Из-за пожара отменили занятия в двух школах.

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Курская область Роман Старовойт Военная операция на Украине
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Ваш доход
0
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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