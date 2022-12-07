Губернатор Курской области показал фото «укрепления рубежей»

Губернатор Курской области Роман Старовойт показал фотографии с места работ по установке фортификационных сооружений в регионе. Фото он выложил в своем телеграм-канале.

«Продолжаем укреплять рубежи Курской области», — написал Старовойт.

Фото аналогичных укреплений показал в конце ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в регионе идет установка укреплений и фортификационных сооружений и строительство засечной черты.

В конце октября Старовойт сообщал о законченных работах по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Он подчеркивал, что регион готов «отразить любые посягательства на нашу территорию».

6 декабря в Курске украинский беспилотник атаковал нефтенакопитель в районе аэродрома. На месте происшествия возник пожар. Из-за пожара отменили занятия в двух школах.