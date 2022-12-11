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Nikkei узнала о планах Японии разрешить превентивно взламывать противника

Nikkei: власти Японии позволят взлом систем противника при потенциальных киберугрозах
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Правительство Японии планирует повысить уровень кибербезопасности страны и дать право специалистам взламывать информационные системы потенциальных злоумышленников в качестве превентивной меры, пишет газета Nikkei со ссылкой на документы.

В частности, в Токио намерены внести законодательные изменения, которые позволят специалистам отслеживать и взламывать такие системы. Действующие законы значительно затрудняют применение таких мер, за исключением случаев чрезвычайных ситуаций при развертывании сил обороны Японии после военного нападения.

По данным издания, поправки должны быть одобрены кабинетом министров до конца декабря. Необходимость таких изменений в правительстве объяснили тем, что в мире растет число кибератак.

Ожидается, что этот шаг позволит правительству защищать инфраструктуру частного сектора, такую как электросети и финансовые сети, и позволит стране нанести ответный удар в киберпространстве и нейтрализовать злоумышленников, отмечает Nikkei.

После того как правительство Японии одобрит поправки, правящая коалиция — Либерально-демократическая партия и партия «Комэйто» — в январе обсудят вопрос об их внесении в существующие законы и создании новых. В документах говорится, что Япония усилит киберзащиту «до уровня, равного основным западным державам».

Согласно плану, центр кибербезопасности правительства Японии будет реорганизован, чтобы взять на себя ответственность за национальную киберзащиту.

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В ноябре в Эстонии прошли крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition, в которых приняли участие более 40 государств, включая страны НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, учения предусматривали тренировки в противодействии разным видам кибератак. «Угроза из киберпространства реальна, и она растет», — подчеркнул он.

В России с начала спецоперации на Украине число кибератак на российские организации выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

По данным «Лаборатории Касперского», за март число DDoS-атак выросло в восемь раз, причем больше всего атак совершалось на банки — 35%. На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%.

В начале июня глава киберкомандования США генерал Пол Накасоне рассказал, что Вашингтон проводит серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила проведение «киберопераций» против России.

Основатель Positive Technologies Юрий Максимов в июне анонсировал, что в России появится консорциум в области информбезопасности, в который войдут «лидеры рынка, государство и представители ключевых индустрий». По его словам, это необходимо для системного улучшения отрасли, чтобы создать продукт, с которым при наступлении киберконфликта одно государство не сможет причинить другому неприемлемый ущерб.

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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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