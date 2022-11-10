Генсек НАТО анонсировал крупнейшие в мире киберучения в Эстонии

Йенс Столтенберг (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

В ноябре в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition, в которых примут участие более 40 государств, включая страны НАТО и партнеров блока. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на конференции Cyber Defense Pledge в Италии.



По его словам, участники учений будут тренироваться в противодействии разным видам кибератак. «Угроза из киберпространства реальна, и она растет», — подчеркнул Столтенберг.

НАТО проводит в Эстонии учения Cyber Coalition ежегодно с 2008 года. В 2021 году страны-члены альянса, а также Финляндия, Ирландия, Швеция, Швейцария и участники из научных и бизнес-кругов отработали методы борьбы с кибератаками и протестировали возможности защиты от вредоносных программ, гибридных атак с применением социальных сетей, взломов мобильных устройств. Сценарии учений включали, в частности, кибератаку на газопроводы. Всего в них участвовало около 1 тыс. человек.

В апреле в Эстонии прошли ежегодные учения по отражению кибератак Locked Shields, которые организует Центр киберзащиты НАТО. В них приняли участие около 2 тыс. специалистов из 33 стран. Они совместно отразили масштабную кибератаку на вымышленную страну.