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Генсек НАТО анонсировал крупнейшие в мире киберучения в Эстонии

Генсек НАТО Столтенберг: в ноябре в Эстонии пройдут киберучения Cyber Coalition
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

В ноябре в Эстонии пройдут крупнейшие в мире киберучения Cyber Coalition, в которых примут участие более 40 государств, включая страны НАТО и партнеров блока. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на конференции Cyber Defense Pledge в Италии.

По его словам, участники учений будут тренироваться в противодействии разным видам кибератак. «Угроза из киберпространства реальна, и она растет», — подчеркнул Столтенберг.

НАТО проводит в Эстонии учения Cyber Coalition ежегодно с 2008 года. В 2021 году страны-члены альянса, а также Финляндия, Ирландия, Швеция, Швейцария и участники из научных и бизнес-кругов отработали методы борьбы с кибератаками и протестировали возможности защиты от вредоносных программ, гибридных атак с применением социальных сетей, взломов мобильных устройств. Сценарии учений включали, в частности, кибератаку на газопроводы. Всего в них участвовало около 1 тыс. человек.

В апреле в Эстонии прошли ежегодные учения по отражению кибератак Locked Shields, которые организует Центр киберзащиты НАТО. В них приняли участие около 2 тыс. специалистов из 33 стран. Они совместно отразили масштабную кибератаку на вымышленную страну.

Теги
кибербезопасность НАТО Эстония учения кибератаки Йенс Столтенберг
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