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Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России

Ранее начальник киберкомандования США сообщил о проведении серии «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. В Белом доме заявили, что не видят противоречий в кибероперациях и прямом конфликте с Россией
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Любая наступательная киберактивность против России не является нарушением политики США по предотвращению прямого конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Так она прокомментировала заявления начальника киберкомандования США генерала Пола Накасоне, который ранее сообщил Sky News, что Соединенные Штаты провели серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины.

По словам генерала, все «цифровые операции» против России проводятся под гражданским надзором и в соответствии с политикой, принятой Министерством обороны США. При этом Накасоне отказался вдаваться в детали и подтверждать законность подобных действий.

«Лаборатория Касперского» назвала сферы с наибольшим числом кибератак
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

С начала российской военной операции на Украине число DDoS-атак на российские организации выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Целью DDoS-атак является нарушение работоспособности инфраструктуры атакуемой компании. Для их проведения хакеры используют ботнет-сети или другие способы, чтобы создать лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, увеличить на него нагрузку до максимальной и за счет этого вывести его из строя. Ботнет-сети могут состоять, например, из зараженных компьютеров, которые хакеры используют удаленно без ведома пользователя, или из других устройств, например «умных» колонок и т.д. Размер ботнет-сетей может достигать сотен тысяч устройств.

Так, за март число DDoS-атак выросло в восемь раз, причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%. В «Сбере» в середине мая сообщили, что в «кибервойне» против России участвуют более 100 тыс. хакеров

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Минцифры в середине марта предложило направить Центробанку перечень информационных систем, которые потенциально могут быть стать целями кибератак. «Минцифры организует работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам», — сообщил РБК представитель ведомства.

Ранее президент США Джо Байден предположил, что Москва ответит кибератаками на антироссийские санкции. По его мнению, правительство «вносит свой вклад в подготовку к потенциальным российским кибератакам».

В Кремле обвинения отвергали. По утверждению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, российская сторона «в отличие от многих западных стран, в том числе и Соединенных Штатов, бандитизмом на государственном уровне не занимается».

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
кибератака США Военная операция на Украине хакеры
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