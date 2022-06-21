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«Коммерсантъ» узнал о появлении в России консорциума по кибербезопасности

С идеей создания консорциума крупнейших российских компаний в области инфобезопасности выступил основатель Positive Technologies Юрий Максимов. Инициативу поддержало Минцифры, «Росатом, «Лаборатория Касперского» и R-Vision
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В России появится консорциум в области информбезопасности, в который войдут «лидеры рынка, государство и представители ключевых индустрий», сообщил «Коммерсанту» основатель Positive Technologies Юрий Максимов.

«Мы объединяем усилия для системного улучшения отрасли, чтобы создать продукт, с которым при наступлении киберконфликта одно государство не сможет причинить другому неприемлемый ущерб», — сказал он.

В рамках действующего законодательства в России нет понятия «консорциум», но есть «товарищество», которое предполагает заключение договора о совместной деятельности нескольких юрлиц, действующих совместно без образования юрлица для извлечения прибыли, уточняет издание. Юридическая структура проекта «в процессе разработки, она должна быть согласована всеми партнерами», уточнил источник газеьы, близкий к проекту.

Глава Минцифры Максут Шадаев инициативу поддержал. «Индустрия кибербезопасности испытывает определенные сложности: вырос объем заказов, компании начали тестировать инфраструктуру, вырос спрос на пентесты (тестирование на проникновение) и Bug Bounty (программы по поиску уязвимостей)», — сказал он «Коммерсанту» в кулуарах ПМЭФ.

«Лаборатория Касперского» также готова изучить возможность присоединения к консорциуму. «Мы поддерживаем сотрудничество в сфере кибербезопасности, сейчас отрасли не хватает ресурсов, поэтому объединение было бы полезно», — сказал «Коммерсанту» глава компании Евгений Касперский, отметив, что компания готова рассмотреть «возможность участия, как только будут детали».

О намерении войти в консорциум сообщили и в R-Vision. «Только объединив усилия, рынок может создать действенную суверенную кибербезопасность», — считает глава Cyberok Сергей Гордейчик.

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Поддерживают идею и некоторые крупные корпорации. «Росатом» — один из инициаторов создаваемого консорциума, сообщила газете директор по цифровизации ГК Екатерина Солнцева. «Объединение ресурсов и возможностей позволит вывести на внутренний и мировой рынок следующее поколение систем обеспечения кибербезопасности, ключевой характеристикой которых станет их результативность», — добавила она.

Белый дом подтвердил проведение «киберопераций» против России
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

С начала российской военной операции на Украине число кибератак на российские организации выросло в разы по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Так, за март число DDoS-атак выросло в восемь раз, причем больше всего атак совершалось на банки — 35% от общего числа, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского». На государственные органы при этом пришлась треть нападений, на образовательные учреждения — почти каждое десятое (9%), на СМИ — 3%. В «Сбере» в середине мая сообщили, что в «кибервойне» против России участвуют более 100 тыс. хакеров.

Целью DDoS-атак является нарушение работоспособности инфраструктуры атакуемой компании. Для их проведения хакеры используют ботнет-сети или другие способы, чтобы создать лавинообразный рост запросов к онлайн-ресурсу, увеличить на него нагрузку до максимальной и за счет этого вывести его из строя. Ботнет-сети могут состоять, например, из зараженных компьютеров, которые хакеры используют удаленно без ведома пользователя, или из других устройств, например «умных» колонок и т.д. Размер ботнет-сетей может достигать сотен тысяч устройств.

В начале июня начальник киберкомандования США генерал Пола Накасоне сообщил Sky News, что Соединенные Штаты проводят серию «наступательных цифровых операций» в поддержку Украины. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила проведение «киберопераций» против России, однако отметила что в Белом доме не видят противоречий в кибероперациях и прямом конфликте с Россией

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
кибератаки консорциум кибербезопасность санкции Россия

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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