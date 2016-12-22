Минюст объяснил ЕСПЧ позицию России по инциденту в Керченском проливе

Киев использует право обратиться в Европейский суд по правам человека, для того чтобы достигнуть своих политических целей, считает Минюст России

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Минюст России направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ответы российских властей на вопросы о событиях в Керченском проливе 25 ноября. Тогда российские пограничники остановили и задержали три украинских корабля и их экипаж (24 человека). О направленном ответе говорится в сообщении Минюста России, поступившем в РБК.

«По мнению российских властей, Украина злоупотребляет правом на подачу межгосударственных жалоб, — считает министерство. — [Украина] использует Европейский суд в качестве инструмента получения информации и для достижения собственных политических целей».

Минюст подчеркивает в своем заявлении к ЕСПЧ, что украинские граждане были задержаны в качестве подозреваемых в незаконном пересечении госграницы, а под стражу заключены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства. Также ЕСПЧ уведомили о том, где находится задержанные, есть ли у них доступ к юридической помощи, какую медицинскую помощь оказали раненым. В министерстве отметили, что со стороны задержанных нет каких-либо жалоб.

Российская сторона в своем ответе ЕСПЧ заявила о процессуальных дефектах — как в обращении властей Украины, так и в реакции ЕСПЧ на них.

«Украинскими властями не подготовлен формуляр жалобы, не исчерпаны средства правовой защиты. <...> Их ходатайство о применении обеспечительных мер основано на спекуляциях и домыслах», — отмечает Минюст, подчеркивая, что ЕСПЧ принял эти материалы, не проверив их на соответствие требованиям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

25 ноября в районе Керченского пролива российским пограничникам пришлось открыть огонь, чтобы остановить украинские корабли — буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Они направлялись в Мариуполь из Одессы.

ФСБ возбудила уголовное дело. 24 украинских моряка обвинили в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Все они были арестованы до 25 января, в конце ноября военнослужащих перевели из Крыма в Москву.

Киев называет действия России в Керченском проливе агрессией, а задержанных моряков — военнопленными.