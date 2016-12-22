СБУ выпустила предупреждающие о «военном вторжении» России буклеты

В брошюрах описывается «террористическая деятельность спецслужб России» на Украине, которые, по данным СБУ, привлекают для этого «религиозные структуры Украинской православной церкви Московского патриархата»

Фото: Служба безопасности Украины / Facebook

Службы безопасности Украины (СБУ) выпустила серию специальных информационных буклетов, которые информируют граждан об «открытом военном вторжении» России. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

По словам председателя СБУ Василия Грицака, российские спецслужбы «целенаправленно инспирируют межконфессиональные конфликты» на территории Украины, сочетая их с провокациями «прямой террористической направленности».

Отмечается, что первые два выпуска посвящены «террористической деятельности спецслужб России в Украине и использованию Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата». Буклеты изданы на украинском и английском языках, на них напечатаны специальные QR-коды, которые дают возможность получить доступ к «фактам российской преступной деятельности, уличенными как СБУ, так и собранные общественными активистами».

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за закон, по которому украинские пограничники получили право стрелять без предупреждения по кораблям для предотвращения вторжения в страну. Закон был принят на фоне задержания 24 украинских моряков и трех военных кораблей, которые, по данным ФСБ, нарушили госграницу в районе Керченского пролива. В Киеве называют произошедшее актом агрессии и требуют вернуть моряков и корабли, в ряде областей Украины введено военное положение.

В начале декабря сотрудники СБУ и Нацполиции Украины провели обыски в зданиях, принадлежащих Украинской православной церкви Московского патриархата и нашли материалы, которые «разжигают религиозную и межконфессиональную рознь». Речь шла о брошюрах «Украинская православная церковь: отношения с государством, отношение к АТО и церковному расколу. Вопросы и ответы».

В середине ноября в Киеве был задержан гражданин Украины, который, по информации украинской Генпрокуратуры, планировал совершить теракт против лидеров ультраправой националистической партии «Национальный корпус». По данным ведомства, теракт должен был состояться еще в мае, задание гражданин получил «на территории государства-агрессора». Однако в Генпрокуратуре отметили, что силовикам удалось подменить боевые патроны на холостые и сорвать нападение.

Летом текущего года министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что Россия «сознательно спонсирует терроризм» на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и «применяет пытки к задержанным украинцам». Россия не раз отрицала, что является стороной конфликта в Донбассе.