Киев обвинил Россию в спонсировании терроризма и пытках украинцев

Обвинения прозвучали из уст главы МИД Украины на брифинге, организованном для дипломатического корпуса. По мнению Павла Климкина, важно понять и доказать в том числе юридически «преступления России»

Павел Климкин (Фото: Yevhen Liubimov / Zuma / Global Look Press)

Россия «сознательно спонсирует терроризм» на неподконтрольных украинским властям территориях Донбасса и «применяет пытки к задержанным украинцам». С такими обвинения в адрес России выступил глава МИД Украины Павел Климкин в понедельник в ходе совместного брифинга с главой СБУ Василием Грицаком, сообщает УНИАН.

Мероприятие было проведено для сотрудников дипломатического корпуса и посвящено «преступлениям России». Климкин подчеркнул, что в преддверии Международного дня в поддержку жертв пыток, важно понять «бесчеловечность оккупантов для того, чтобы доказать это, в том числе и юридически», приводит слова министра агентство.

По мнению главы украинского МИДа, чтобы подобного не повторилось, необходимо «понять, что было». «И очень важно показать, кто стоит за этим — ответственность и России как страны, которая сознательно спонсирует терроризм, которая участвует в пытках и сознательно их применяет, и тех людей, которые в этом участвуют», — сказал Климкин.

На минувшей неделе Климким выступил с другими обвинениями в адрес России. В частности, он заявил, что Россия намерена заняться «масштабным вмешательством» в украинские президентские и парламентские выборы в 2019 году.

В начале июня глава украинского МИДа сообщал, что разослал своим коллегам-министрам по всему миру письма, в которых попросил оказать давление на Россию с целью добиться освобождения арестованных там украинцев.