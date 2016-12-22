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Киев задержал планировавшего теракты «по заданию России» украинца
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Киев задержал планировавшего теракты «по заданию России» украинца
Политика, 21:00
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Киев задержал планировавшего теракты «по заданию России» украинца
Киев объявил о задержании гражданина Украины, который планировал совершить теракты против украинских националистов в Херсоне. Действовал задержанный по заданию российских спецслужб, указывает Генпрокуратура
Фото: РИА Новости

Гражданин Украины, «действуя по заданию спецслужб России», готовился совершить теракт в городе Херсон против руководителей ультраправой националистической партии «Национальный корпус», однако был задержан украинскими правоохранителями. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Задержанный планировал теракт, «в результате которого руководители херсонского областного отделения политической партии «Национальный корпус» должны были получить телесные повреждения различной степени тяжести», указывает ведомство.

Свое задание задержанный получил «на территории государства-агрессора», а совершить задуманное должен был в мае 2018 года. Теракт подразумевал «использование огнестрельного оружия», отмечает ведомство, но более никаких подробностей не приводит.

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В сообщении также говорится, что совершить запланированный теракт подозреваемый не смог, так как сотрудники правоохранительных органов смогли подменить боевые патроны на холостые. «Проведенными мероприятиями удалось предотвратить совершение особо тяжкого преступления и получить неопровержимые доказательства действительности намерений указанного лица совершить террористический акт», — резюмирует ведомство.

По данным Генпрокуратуры, этот же человек готовил еще один теракт — против одного из руководителей общественного формирования по охране порядка и госграницы «Добровольная народная дружина самообороны Херсонской области», которому также намеревался причинить «телесные повреждения различной степени тяжести».

Задержанного обвинили по трем статьям УК Украины — «приготовление и покушение на преступление», «теракт», «незаконное обращение с оружием» (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 и ч. 1 ст. 263).

15 ноября Шевченковский районный суд Киева задержанного арестовал.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Генпрокуратура Украины , Теракт
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