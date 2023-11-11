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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Аббас заявил о готовности провести первые за 17 лет выборы в Палестине

Махмуд Аббас заявил о готовности провести всеобщие выборы в Палестине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
В последний раз выборы в Палестинский законодательный совет прошли в 2006 году, победу на них одержал ХАМАС. Аббас хотел организовать их в 2021 году, но отказался из-за невозможности провести голосование в Восточном Иерусалиме
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, заявил о готовности провести всеобщие выборы на палестинских территориях. Трансляцию вел канал Al Jazeera.

Аббас подчеркнул, что «сектор Газа является неотъемлемой частью Государства Палестина». По его словам, Палестинская национальная администрация «хотела бы провести всеобщие парламентские и президентские выборам, которые охватят всю территорию Палестины, включая Иерусалим».

Аббас в 2004 году возглавил Организацию освобождения Палестины ООП), которая контролирует Западный берег реки Иордан. Политику Палестинской национальной администрации определяет крупнейшая политическая партия — ФАТХ («Движение за национальное освобождение Палестины»), которую также возглавляет Аббас.

Сектором Газа с 2007 года управляет ХАМАС, который пришел к власти в анклаве после вооруженного столкновения с ФАТХ. Оно произошло после того, как в 2006 году на выборах в законодательный совет Палестины (однопалатный парламент, располагается в Рамалле) ХАМАС получил больше мест, чем ФАТХ. Последний результаты выборов не признал, создать правительство национального единства с ведущей ролью ФАТХ также не удалось. В результате боев ХАМАС вытеснил ФАТХ из сектора Газа.

Статус Иерусалима — один из наиболее спорных вопросов в палестино-израильском конфликте. Вооруженные силы Израиля заняли западную часть города во время арабо-израильской войны 1947–1949 годов, а восточная отошла Трансиордании (ныне — Иордания). В 1967 году, во время Шестидневной войны, Израиль занял восточную часть города. Власти Израиля настаивают на том, что Иерусалим является «единой и неделимой» столицей страны; палестинцы считают, что Восточный Иерусалим должен стать столицей будущего палестинского государства.

Выборы в Палестинский законодательный совет не проводились с 2006 года. Аббас назначил их, а также президентские выборы на 2021 год, но в итоге они не состоялись из-за невозможности провести голосование в Восточном Иерусалиме. В мае 2012 года Аббас выиграл выборы председателя Палестинской автономии с результатом 65%.

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В июне 2023 года израильский телеканал i24 опубликовал данные опроса Палестинского центра политических исследований, из которого следовало, что Аббасом недовольны 80% палестинцев, которые хотели его отставки (в исследовании участвовали 1,2 тыс. человек на Западном берегу и в секторе Газа). За проведение всеобщих выборов на палестинских территориях выступили 69% респондентов; 34% участников опроса заявили, что проголосовали бы за ХАМАС, 31% — за ФАТХ.

В начале ноября Аббас после переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Палестинская национальная администрация готова взять на себя управление сектором Газа в рамках всеобъемлющего политического решения. Ранее он говорил, что согласится рассмотреть вопрос о переходе анклава под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Махмуд Аббас Палестина сектор Газа ХАМАС Выборы
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