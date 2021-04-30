Президент Палестины объявил о переносе выборов из-за Израиля

Парламентские и президентские выборы в Палестине отложены из-за невозможности проведения голосования в Восточном Иерусалиме. Об этом объявил глава государства Махмуд Аббас, передает телеканал Sky News Arabia.

«Если Израиль согласится на проведение голосования в Иерусалиме, мы проведем выборы <...> Мы не пойдем на выборы без Иерусалима», — сказал Аббас.

Первые за 15 лет парламентские выборы в Палестине был назначены на 22 мая, президентские — на 31 июля. Соответствующий указ Аббас подписал в середине января.

По итогам выборов в стране должен быть сформирован 120-местный парламент. Власти сообщали, что в голосовании примут участие как жители Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа. В ООН приветствовали решение Аббаса. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш отметил, что проведение выборов на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в Газе «станет решающим шагом на пути к единству Палестины».