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Политика ,  
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Президент Палестины подписал указ об освобождении всех политзаключенных

Указ о запрете преследований по политическим мотивам принят в преддверии первых за 15 лет всеобщих выборов, которые пройдут в Палестине в мае и июне
Махмуд Аббас
Махмуд Аббас (Фото: Alaa Badarneh / EPA / AP)

Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ об укреплении гражданских свобод в стране, сообщает агентство Wafa.

Согласно документу, запрещается судебное преследование, задержание и арест «по причинам, связанным с выражением свободы мнений или политической принадлежностью». Люди, ранее задержанные или заключенные под стражу по политическим мотивам, должны быть освобождены.

Указ также подразумевает предоставление гражданам свободы политических действий. Также разрешается проведение избирательной кампании во всех формах. В соответствии с документом, для всех кандидатов должны быть предоставлены равные возможности в официальных СМИ без дискриминации.

Помимо этого, в указе отмечается, что полиция должна взять на себя ответственность за защиту избирательных участков во время выборов на территории Палестины.

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Махмуд Аббас

Arab News отмечает, что указ принят в преддверии первых за последние 15 лет всеобщих выборов в Палестине. Парламентские выборы состоятся 22 мая, а президентские — 31 июля.

Аббас подписал указ о проведении всеобщих выборов в середине января. По их итогам в законодательное собрание Палестины будет сформирован 120-местный парламент. В голосовании примут участие как жители Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа.

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В ООН приветствовали решение Аббаса. «Проведение выборов на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, и в Газе станет решающим шагом на пути к единству Палестины», — заявил генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

В последний раз выборы в Палестинский законодательный совет прошли в 2006 году, на них победило движение ХАМАС.

Автор
Наталия Анисимова
Палестина Махмуд Аббас политзаключенные выборы
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