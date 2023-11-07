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Военная операция на Украине ,  
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Кулеба предрек «худшую зиму» и сообщил о покупке дров со свечами

Глава МИД Украины Кулеба предупредил о худшей зиме и сообщил о покупке свечей
Сюжет
Военная операция на Украине
Семья главы МИД Украины купила много дров и свечей в ожидании перебоев света ближайшей зимой. Он обратился к Германии с просьбой передать системы ПВО. Москва называла удары по объектам энергетики ответом на действия Украины
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Украина готовится к «худшей зиме, чем когда-либо» и постарается защитить свои электростанции в случае ракетных ударов со стороны России, заявил в интервью немецкому изданию Welt глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Я купил десятки свечей. Мой отец купил полный грузовик дров», — добавил Кулеба.

По его словам, Киев готов «закрыть глаза», если Германия так и не отправит дальнобойные ракеты Taurus, но поставит системы ПВО.

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Она может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами. По сведениям T-online, немецкая армия имеет на вооружении 600 Taurus, но только 150 из них к августу 2023-го были готовы к применению.

Берлин отказывается передать Украине ракеты Taurus, поясняя, что не хочет их использования по территории России. По сведениям Bild, немецкий канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но пока не собирается одобрять запрос Киева. При этом власти Германии заверяют, что хотят делать все возможное для усиления украинской системы ПВО и изучают возможность передачи дополнительных боеприпасов для ЗРК Patriot.

Пока в Германии общественное мнение разделено по вопросу передачи Taurus — большая часть, 55% опрошенных в октября, высказались против этого, а 26% поддержали бы отправку.

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Российские войска начали наносить удары по энергетическим объектам Украины в середине октября 2022-го, вскоре после взрыва на Крымском мосту. «Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту? Кто подорвал линии электропередачи с атомной электростанции Курска?», — говорил президент Владимир Путин.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. Власти критикуют поставки западного оружия в ВСУ.

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дмитрий Кулеба Украина МИД Украины Taurus Германия Электростанции
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