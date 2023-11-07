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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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США выступили против «реоккупации» сектора Газа

Госдеп США: принимать решения по сектору Газа должны в первую очередь палестинцы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Газа останется палестинской землей, заявили в Госдепе. Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль займется обеспечением безопасности в Газе после войны. Президент Палестины Аббас заявлял о готовности взять сектор под контроль.
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Принимать решения о судьбе сектора Газа должны в первую очередь палестинцы, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на брифинге.

«Наша точка зрения заключается в том, что в первую очередь принимать эти решения должны палестинцы. Газа — это палестинская земля, и она останется палестинской землей», — сказал Патель (цитата по The Times of Israel).

Он также подчеркнул, что США не поддерживают «реоккупацию» Газы так же, как и Израиль.

Израиль взял территорию сектора Газа под контроль в ходе шестидневной войны с 1967-м, вывод израильских поселений с территории сектора завершился в 2005-м, спустя два года власть в анклаве захватил ХАМАС.

Патель отметил, что Вашингтон согласен с тем, что ситуация не вернется к тому статусу-кво, который существовал до 7 октября. «Израиль и регион должны быть в безопасности, а сектор Газа больше не должен быть базой для совершения терактов против Израиля или кого-либо еще», — сказал он.

Так он прокомментировал слова израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что Израиль займется обеспечением безопасности в Газе после окончания боев на неопределенный период. «Когда мы не несем ответственности за безопасность, все, что мы имеем, — это всплеск террора ХАМАС в масштабах, которые мы и представить себе не могли», — пояснил Нетаньяху.

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Ранее Bloomberg узнал о том, что США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа после свержения палестинского движения ХАМАС при поддержке ООН и при участии арабских государств. По данным источника Times of Israel, лидер Палестины Махмуд Аббас готов рассмотреть вопрос о переходе Газы под контроль его администрации только в том случае, если это будет согласовано в рамках «более широкой мирной инициативы» с Израилем.

Представители ХАМАС заявили, что планируют остаться на территории Газы и не примут любое правительство анклава, которое сочтут марионеточным.

Президент США Джо Байден говорил, что ХАМАС не представляет всех палестинцев, а является радикальной группировкой, которую следует уничтожить. При этом возможную израильскую оккупацию сектора Газа он назвал «большой ошибкой».

Россия по вопросу палестино-израильского конфликта выступает за создание независимого государства Палестина, говорил президент Владимир Путин.

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Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
сектор Газа Палестина Израиль США
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